«Дешевый продукт»: Диетолог развеяла миф о пользе самой популярной каши

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10 октября отмечается Всемирный день каш. Традиционное блюдо кухонь многих народов мира продолжает оставаться популярным на протяжении уже более тысячи лет. Не случайной стала поговорка «Щи, да каша — пища наша».
Врач-гастроэнтеролог, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» сообщила, что самая бесполезная для рядового человека каша — манная.
По ее словам, очень подходят для российской популяции гречневая, овсяная и пшённая каши.
Она подчеркнула, что важно не есть одну большую порцию каши, а добавлять в нее что-то полезное, чтобы было вкуснее и интереснее.
Нурия Дианова отметила, что кашу можно дополнять не только фруктами и сухофруктами, но и тем, что вкусно именно вам и не вредит вашему ЖКТ.
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«Манка — это дешевый продукт, который раньше позволял быстро накормить смешанными видами белка. Это быстро, удобно, но не сытно. Манка рафинирована и лишена всех полезных веществ. В ней одни содержатся одни углеводы, высокий гликемический индекс, нет витаминов группы B. В этой каше нет смысла. Она подходит тем, у кого есть серьезные заболевания с ЖКТ, стадия обострения, но при отсутствии сахарного диабета», — объяснила диетолог.
По ее словам, очень подходят для российской популяции гречневая, овсяная и пшённая каши.
«В гречке белка 14%, а в овсянке 12%. Это если мы говорим про долголетие, здоровый вес, отсутствие сахарного диабета», — посоветовала эксперт.
Она подчеркнула, что важно не есть одну большую порцию каши, а добавлять в нее что-то полезное, чтобы было вкуснее и интереснее.
«В пшено можно добавить тыкву и изюм. Можно добавлять банановой пюре — это все будет клетчатка. Здесь нужно вспомнить принцип тарелки, чтобы все было равномерно», — сказала врач.
Нурия Дианова отметила, что кашу можно дополнять не только фруктами и сухофруктами, но и тем, что вкусно именно вам и не вредит вашему ЖКТ.
«Если вам нравится, как некоторым мои пациенткам, овсяная каша с огурцами и яйцом, то пожалуйста, никто не говорит, что нельзя. Все регулируется вашими привычками и тем, как это переносит ваше ЖКТ», — заключила собеседница.
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Анастасия Бондарева