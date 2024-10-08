Гастроэнтеролог Мельникова рассказала о воздействии алкоголя на пищеварение

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Давно известно, что алкоголь, особенно в неумеренных дозах, оказывает разрушительное влияние на организм. Кишечник и пищеварительная система не являются исключением.
Об этом в беседе с изданием «Газета.ру» сообщила врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова. По её словам, в кишечнике происходит один из этапов всасывания этилового спирта. Именно этим объясняется губительное воздействие спиртного на этот орган. Постоянное употребление алкоголя вызывает воспалительные процессы в кишечнике, что в свою очередь запускает целый каскад негативных реакций.
Среди них специалист назвала спазм сосудов и, как следствие, недостаточное кровоснабжение органа, нарушение барьерной функции, снижение уровня выработки защитных клеток — иммуноглобулинов. Также нарушается перистальтика.
В совокупности регулярное употребление алкоголя приводит к нарушению регулярности и консистенции стула, вздутию в животе, повышенному газообразованию и сильному болевому синдрому, заключила доктор Мельникова.
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Среди них специалист назвала спазм сосудов и, как следствие, недостаточное кровоснабжение органа, нарушение барьерной функции, снижение уровня выработки защитных клеток — иммуноглобулинов. Также нарушается перистальтика.
В совокупности регулярное употребление алкоголя приводит к нарушению регулярности и консистенции стула, вздутию в животе, повышенному газообразованию и сильному болевому синдрому, заключила доктор Мельникова.
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Александр Бойцов