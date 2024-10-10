Фрукты и овощи: стало известно, как можно заразиться опаснейшим вирусом Марбург

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Вирус Марбург может передаваться несколькими путями, в том числе через немытые овощи и фрукты, заявил инфекционист Сергей Вознесенский в интервью «Вечерней Москве».
«Все фрукты и овощи, которые мы покупаем, необходимо тщательно мыть водой с мылом перед употреблением. Это значительно снижает риск заражения вирусом», — подчеркнул Вознесенский.Он также отметил, что вирус может передаваться при контакте с зараженным человеком или инфицированным животным. Вирус Марбург — это опасная инфекция, вызывающая геморрагическую лихорадку и способная привести к летальному исходу.
Ранее сообщалось, что смертоносный африканский вирус Марбург выявлен на Украине. Опасную болезнь завёз из Польши на родину мужчина, который проходил там обучение и подготовку перед отправкой на передовую. В настоящее время заболевший мужчина экстренно доставлен в инфекционную больницу в Ужгороде, сообщает телеграм-канал Mash. По предварительным данным, украинский солдат несколько месяцев пролежал в госпитале в польском Щецине. Этот город находится на самой границе с Германией. Ранее именно в немецком Гамбурге обнаружили первые вспышки смертельной болезни. Симптомы выявили у студентов-медиков, которые подхватили вирус Марбург у африканцев.
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Елена Перлова