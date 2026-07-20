Десятилетняя россиянка спела вместе с Шакирой на финале ЧМ-2026

20 июля 2026, 00:59

Шакира на репетиции вместе с детьми (Фото: Instagram* / @shakira)

В перерыве финального матча ЧМ‑2026 между Испанией и Аргентиной десятилетняя Есения Михеева выступила на одной сцене с певицей Шакирой. Об этом сообщает RT.