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Десятилетняя россиянка спела вместе с Шакирой на финале ЧМ-2026

Шакира на репетиции вместе с детьми (Фото: Instagram* / @shakira)

В перерыве финального матча ЧМ‑2026 между Испанией и Аргентиной десятилетняя Есения Михеева выступила на одной сцене с певицей Шакирой. Об этом сообщает RT.



Путь к мечте у юной россиянки начался с онлайн‑конкурса. Есения записала танцевальный ролик в футболке сборной Бразилии и покорила сердце колумбийской артистки. Шакира не только отметила талант девочки, но и лично пригласила её принять участие в шоу в рамках чемпионата.

Михеева родилась в семье хореографов и с детства профессионально занимается танцами. Есения появилась на свет в Москве, а сейчас вместе с семьёй живёт в США. Уже в семь лет она заявила о себе на большой сцене, пройдя отбор в популярное американское шоу America’s Got Talent, где смогла дойти до полуфинала.

Александр Огарёв

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