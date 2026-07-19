В Японии разработали инновационное решение для борьбы с жарой
В Японии создали персональные охлаждающие кабины, которые уже прозвали «холодильником для человека». Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Конструкция устройства схожа с вендинговым автоматом. Внутри кабины поддерживается приятная температура в 15 °C, а специальная система подаёт охлаждённый воздух (с температурой до 5 °C) целенаправленно на голову, шею и спину человека, находящегося внутри.
Разработчики ориентировались в первую очередь на тех, кто вынужден работать в жарких условиях: строителей, сотрудников складов и других специалистов, трудящихся под открытым небом. При этом энергопотребление кабины примерно в два раза ниже, чем у стандартного кондиционера. Стоимость одной кабины составляет порядка 1,5 миллиона йен (около 750 тысяч рублей).
Появление такого устройства обусловлено аномально высокими температурами в стране. Например, недавно в Токио из‑за тепловых ударов в больницы попали 48 человек.
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