В Японии разработали инновационное решение для борьбы с жарой

19 июля 2026, 23:25

«Холодильник для людей» разработали в Японии

Фото: istockphoto/Hanafujikan

В Японии создали персональные охлаждающие кабины, которые уже прозвали «холодильником для человека». Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.