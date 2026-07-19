Англия и Франция забили десять голов в матче за третье место на ЧМ-2026
Завершился матч за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Франции. Прямую трансляцию вёл стриминговый сервис Okko.
В первой половине встречи англичане отправили в ворота соперника четыре безответных мяча. После перерыва футболисты Франции собрались с силами и смогли отыграть три гола, однако под занавес встречи англичане забили пятый мяч. В дополнительное время подопечные Дидье Дешама сократили отставание до минимального, но через пару минут сборная Англии снова отличилась результативным действием. Итоговый счёт встречи — 6:4.
Финальный матч чемпионата мира между национальными командами Аргентины и Испании состоится 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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