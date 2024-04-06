Десятимиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл путешествие в Мурманск

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Международную выставку «Россия» на ВДНХ в Москве посетили десять миллионов человек. Об этом сообщили в пресс-службе выставки изданию РИА Новости.
Десятимиллионным посетителем стал Константин из Ярославля. Он приехал на форум вместе со своей супругой Екатериной.
Семейной паре преподнесли в качестве подарка поездку в Мурманск. Генеральный директор выставки рассказала, что в рамках поездки супруги посетят действующий атомный ледокол, штаб морских операций, где будет проведена экскурсия.
Напомним, выставка на ВДНХ продлится до 8 июля.
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Семейной паре преподнесли в качестве подарка поездку в Мурманск. Генеральный директор выставки рассказала, что в рамках поездки супруги посетят действующий атомный ледокол, штаб морских операций, где будет проведена экскурсия.
Напомним, выставка на ВДНХ продлится до 8 июля.
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Анастасия Хохлова