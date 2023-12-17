Десятки мигрантов утонули при крушении лодки у берегов Ливии

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Более 60 человек погибли, когда лодка потерпела крушение у побережья Ливии, сообщила Международная организация по миграции в стране.
В октябре британская разведка раскрыла информацию о гибели экипажа атомной подводной лодки Китая. Согласно отчету, субмарина попала в ловушку для кораблей США и Великобритании во время миссии в Желтом море. Всего погибли 55 членов экипажа: 22 офицера, 7 курсантов, 9 старшин и 17 матросов.
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