Десятки россиян застряли в казахском аэропорту во время рейса из Вьетнама в РФ

21 января 2026, 12:11

Фото: iStock/canbedone

Десятки россиян застряли в аэропорту казахстанского Тараза во время перелёта из Вьетнама в Россию. По словам пассажиров, причиной задержки стал отказ пилота продолжать полёт из-за технической неисправности самолёта.