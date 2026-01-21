Десятки россиян застряли в казахском аэропорту во время рейса из Вьетнама в РФ
Десятки россиян застряли в аэропорту казахстанского Тараза во время перелёта из Вьетнама в Россию. По словам пассажиров, причиной задержки стал отказ пилота продолжать полёт из-за технической неисправности самолёта.
Как сообщает Telegram-канал Baza, рейс авиакомпании SCAT Airlines следовал с Фукуока в Екатеринбург и должен был сделать короткую плановую остановку для дозаправки. Однако вместо часа пассажиры провели в транзитной зоне аэропорта около 18 часов. Вылет постоянно переносили на один-два часа, а представители авиакомпании не могли дать чётких объяснений происходящего. Связаться с «горячей линией» перевозчика также не удавалось.
Всего в самолёте находились 217 человек, среди них были маленькие дети. Пассажиров не выпускали из «чистой зоны», так как по документам конечной страной рейса значилась Россия, и формально они не могли пересечь границу Казахстана. Первое горячее питание и воду людям выдали лишь спустя восемь часов ожидания, уже ночью. Завтрак подали ещё через восемь часов.
По словам пассажиров, единственное внятное объяснение прозвучало от представительницы авиакомпании, которая сообщила, что пилот отказался лететь на неисправном самолёте, заявив, что не готов рисковать своей жизнью. Необходимую деталь для ремонта доставили в Тараз отдельным бортом из Алма-Аты. Деталь установили, однако посадку пока не объявили — перед вылетом требуется провести пробный запуск самолёта.
