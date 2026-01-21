Суд в Москве признал виновной в мошенничестве бывшую вице-королеву планеты
Пресненский районный суд признал виновной в мошенничестве в особо крупном размере бывшую первую вице-королеву планеты Елену Шерипову. Об этом сообщает Telegram-канал общей юрисдикции города Москвы
Суд назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Также с Шериповой в пользу потерпевших взыскано около 1,6 миллионов рублей в счёт возмещения имущественного вреда. Осуждённую взяли под стражу прямо в зале суда.
По версии следствия, Шерипова продавала курсы моделинга. Она обещала выпускникам помощь в построении карьеры, однако взятые на себя обязательства не выполняла.
