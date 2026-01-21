Сотрудник строительного магазина в Ступине украл товары на 250 тысяч рублей

21 января 2026, 11:32

оригинал Фото: istockphoto.com/CreativeNature_nl

Полицейские задержали сотрудника одного из магазинов в Ступине по подозрению в хищении строительных инструментов и материалов с места работы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Заявление о краже подал хозяин магазина.





«В результате расследования полицейские установили, что один из сотрудников, зная о том, что камеры видеонаблюдения сломаны, на протяжении года воровал различные товары. Общая сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей», — говорится в сообщении.