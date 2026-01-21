Достижения.рф

Сотрудник строительного магазина в Ступине украл товары на 250 тысяч рублей

Полицейские задержали сотрудника одного из магазинов в Ступине по подозрению в хищении строительных инструментов и материалов с места работы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Заявление о краже подал хозяин магазина.

«В результате расследования полицейские установили, что один из сотрудников, зная о том, что камеры видеонаблюдения сломаны, на протяжении года воровал различные товары. Общая сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

