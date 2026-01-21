«99% — это он»: родственница опознала тело исчезнувшего в Босфоре пловца

21 января 2026, 11:28

В Турции опознали тело пропавшего российского пловца Николая Свечникова

Фото: Istock / Queensbury

Тело пропавшего в Турции российского пловца Николая Свечникова было опознано его родственницей. Об этом РЕН ТВ сообщил друг спортсмена.





По его словам, сомнений практически не осталось — решающую роль сыграли детали экипировки.





«Не думаю, что в Босфоре кто-то другой лежит в черном костюме с розовой каемкой. Это его гидрокостюм, адвокат также подтвердил, что 99% это он», — пояснил собеседник канала.