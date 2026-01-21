«99% — это он»: родственница опознала тело исчезнувшего в Босфоре пловца
Тело пропавшего в Турции российского пловца Николая Свечникова было опознано его родственницей. Об этом РЕН ТВ сообщил друг спортсмена.
По его словам, сомнений практически не осталось — решающую роль сыграли детали экипировки.
«Не думаю, что в Босфоре кто-то другой лежит в черном костюме с розовой каемкой. Это его гидрокостюм, адвокат также подтвердил, что 99% это он», — пояснил собеседник канала.При этом родители Николая намерены провести ДНК-экспертизу для окончательного подтверждения личности. Ожидается, что результаты анализа будут готовы к вечеру текущего дня.
Напомним, трагедия произошла 24 августа в Стамбуле во время заплыва через Босфор. Свечников проплыл около 500–600 метров, после чего исчез из поля зрения. В сентябре мать спортсмена заявляла, что организаторы соревнований скрывают важные детали, связанные с исчезновением её сына.
Позже родственники объявили вознаграждение в размере 500 тысяч турецких лир (около 950 тысяч рублей) за любую информацию о местонахождении Николая.