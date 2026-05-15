Открылась регистрация на всероссийский конкурс «Семейная столица России»

15 мая 2026, 14:37

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Началась регистрация на всероссийский конкурс «Семейная столица России». Инициатива, поддержанная президентом России Владимиром Путиным и комиссией Госсовета по направлению «Семья», проводится при содействии Минтруда.





Глава Мордовии Артем Здунов, возглавляющий профильную комиссию, отметил, что оценка участников будет включать такие критерии, как динамика рождаемости, количество многодетных семей, стабильность браков, наличие семейной инфраструктуры и система мер поддержки. Экспертная комиссия под руководством Сергея Рыбальченко из Общественной палаты РФ проанализирует документы и проведет выездные проверки. Десять финалистов объявят в августе, а победителя — в октябре. Звание «Семейная столица России» будет присуждаться ежегодно, при этом победители не смогут участвовать повторно в течение трех лет.



Вице-премьер Татьяна Голикова, принявшая участие в запуске конкурса, подчеркнула, что 2025 год объявили Годом единства народов России, а саму страну — «семьей семей». Конкурс должен стимулировать муниципалитеты создавать комфортные условия для родителей, повышать качество жизни семей с детьми и тиражировать успешные практики поддержки многодетности.





«Мы даем старт замечательному конкурсу «Семейная столица России», который получил поддержку комиссии Государственного совета РФ по национальному проекту «Семья», — произнесла Голикова.



