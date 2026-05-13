Стартовал приём конкурсных работ на региональную премию «Голос спорта — Центр»
Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) объявляет о проведении региональной премии «Голос спорта — Центр» для профессионалов из Центрального федерального округа. Торжественная церемония вручения состоится 10 июня в Туле.
РАСК объединяет спортивных комментаторов России и делает упор на развитие сообщества и преемственность поколений. С 2018 года ассоциация проводит национальную премию «Голос спорта» в Москве. В 2026 году при поддержке ОКР и Минспорта РФ РАСК запускает проект «Голос спорта — регион».
Первым мероприятием проекта станет церемония вручения премии «Голос спорта — Центр». Премия включает материальное вознаграждение по номинациям: премия Вадима Синявского, премия Анны Дмитриевой, премия Юрия Розанова, премия Василия Уткина, премия Николая Озерова и спецпремия ОКР и РАСК «Чемпион».
Первый этап: с 20 апреля по 25 мая 2026 года претенденты присылают работы на info@raskrussia.ru, заполнив форму на сайте. Победителей определит голосование жюри. Тройка призёров в каждой номинации получит приглашение в Тулу. Второй этап: торжественная церемония вручения премии пройдёт 10 июня 2026 года в Туле.
