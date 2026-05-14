Стартовал Всероссийский исследовательский конкурс «Семейная память»
В период с 24 апреля по 15 декабря 2026 года федеральным государственным бюджетным учреждением молодежной политики молодежным центром «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» проводится Всероссийский исследовательский конкурс «Семейная память».
Конкурс направлен на изучение семейной истории, развитие межпоколенческого общения и обеспечение передачи традиций. Он также помогает детям и молодым людям освоить навыки научных исследований. В 2026 году Конкурс включает две номинации: «Исследовательский проект» и «Творческий проект».
Принять участие могут граждане России, обучающиеся в 5–11 классах школ или студенты профессиональных образовательных учреждений в возрасте до 18 лет. Регистрация открыта с 25 апреля по 31 августа 2026 года.
