Детей из испытывающего проблемы с отоплением Климовска отправляют на отдых в лагерь

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Более 100 жителей подольского микрорайона Климовск направили в оздоровительный лагерь, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
«По поручению губернатора Андрея Воробьёва сегодня свыше 100 жителей Климовска направлены в детский оздоровительный лагерь «Литвиново». Завтра планируется ещё один заезд. В основном едут дети, некоторых сопровождают родители», – рассказали «Интерфаксу» в министерстве.Сотрудники подмосковного Минсоцразвития продолжают принимать заявки от тех, кто желает отправить детей в лагерь.
Как заявил после встречи с жителями губернатор Московской области Андрей Воробьёв, 86 домов уже подключили к отоплению. Вечером 9 января планируют начать подавать тепло во все квартиры.
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Лора Луганская