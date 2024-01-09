Воробьёв: 86 из 173 домов Климовска удалось подключить к отоплению

86 многоквартирных жилых домов подольского микрорайона Климовск уже подключены к отоплению. Об этом по итогам встречи с жителями заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Из 176 домов к отоплению подключены 86. На устранении последствий аварии работают более 200 бригад, половина из них – электрики. За каждым домом закреплён отдельный человек с бригадой, который контролирует запуск отопления и электричества», – написал глава региона в своём телеграм-канале.Он добавил, что президент принял решение о возвращении имущества котельной Климовского специализированного патронного завода, которая отапливает микрорайон, в казну государства. Когда котельная перейдёт в муниципальную собственность, власти Подмосковья смогут начать модернизировать её и укомплектовывать квалифицированными кадрами.
«Вчера на встрече жители спросили о тарифах ЖКХ в микрорайоне. Даже до присоединения к Подольску здесь была самая дорогая вода в Подмосковье. Так быть не должно. Вопрос мы приняли в разработку, тарифы будут изменены», – подчеркнул Воробьёв.Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников из-за аварии в котельной без отопления в микрорайоне Климовск остались 173 многоквартирных дома и несколько социальных объектов. Устранение последствия коммунальной аварии идёт круглосуточно.
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Лора Луганская