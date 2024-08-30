Детей из Подмосковья приглашают на конкурс видеороликов и презентаций по ПДД

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Второй всероссийский конкурс видеоработ и презентаций «Как таблицу умножения знаем правила дорожного движения» проведёт благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной, приём заявок стартует 4 сентября, к участию приглашаются ребята из всех регионов страны, сообщает пресс-служба фонда.
«Конкурс приурочен ко Дню знаний и направлен на приобщение детей к нормам безопасного поведения на дорогах и на формирование и закрепление знаний правил дорожного движения», — говорится в сообщении.Стать участниками конкурса могут дети и подростки в возрасте от семи до шестнадцати лет. Конкурсные материалы будут приниматься до 4 октября включительно через электронную почту video.pdd@fond-edykina.ru.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте фонда-организатора.
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