Приём заявок на конкурс «Моя земля — Россия» завершится 30 сентября

Фото: iStock/Alx_Yago
Всероссийский конкурс информационных проектов по сельской тематике «Моя земля — Россия» проводится в стране, заявки будут принимать до 30 сентября, сообщает пресс-служба оргкомитета конкурса.
«Цель конкурса — выявление и поощрение реализованных в интернете и в средствах массовой информации проектов, направленных на создание позитивного образа сельских территорий и работы на земле, распространение опыта развития загородных территорий и сельского туризма, а также сохранение семейных ценностей», — говорится в сообщении.На конкурсе открыты три номинации для индивидуальных блогеров: «Блогосфера», Территория жизни» и «Моё дело» и пять номинаций для юридических лиц, в том числе «Национальный колорит», «Семейный сельский туризм и семейные династии».
На конкурс принимаются работы, которые были опубликованы иди вышли в эфир в период с 1 октября 2023 года до 30 октября текущего года.
Узнать подробную информацию о конкурсе, а также отправить заявку на участие можно по ссылке.
Читайте также:
Керамист из Шатуры Козлова заняла первое место на международном конкурсе
В России стартовал детский конкурс рисунков по ПДД
Школьница из Можайской воспитательной колонии победила на всероссийском конкурсе
Лев Каштанов