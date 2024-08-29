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Приём заявок на конкурс «Моя земля — Россия» завершится 30 сентября

29 августа 2024, 14:27
Фото: iStock/Alx_Yago

Фото: iStock/Alx_Yago

Всероссийский конкурс информационных проектов по сельской тематике «Моя земля — Россия» проводится в стране, заявки будут принимать до 30 сентября, сообщает пресс-служба оргкомитета конкурса.
«Цель конкурса — выявление и поощрение реализованных в интернете и в средствах массовой информации проектов, направленных на создание позитивного образа сельских территорий и работы на земле, распространение опыта развития загородных территорий и сельского туризма, а также сохранение семейных ценностей», — говорится в сообщении.
На конкурсе открыты три номинации для индивидуальных блогеров: «Блогосфера», Территория жизни» и «Моё дело» и пять номинаций для юридических лиц, в том числе «Национальный колорит», «Семейный сельский туризм и семейные династии».



На конкурс принимаются работы, которые были опубликованы иди вышли в эфир в период с 1 октября 2023 года до 30 октября текущего года.

Узнать подробную информацию о конкурсе, а также отправить заявку на участие можно по ссылке.

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«Дело не в деньгах»: 26-летняя россиянка вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии
Bild: 81-летний миллиардер из Германии женился на 26-летней девушке из России
29 августа 2024, 15:10

Фото: iStock/Benjamin Clapp

81-летний миллиардер из Германии Хорст-Дитер Эш женился на 26-летней девушке из России. Об этом сообщает Bild. По его словам, их любовные отношения не зависят от финансовых вопросов.
Сообщается, что венчание совместили с крещением их первенца, а на свадьбу пришло 22 гостя, которых угощали шампанским, томатным супом , томлеными креветками и чурросом.
«Это был лучший день в моей жизни. Меня ошеломляет тот факт, что свадьба и крещение следовали одно за другим, это может стать рекордом для Книги Гиннесса», — приводят слова Эша.
Миллиардер добавил, что его жена Алина училась в Санкт-Петебурге и Москве, а ее семья очень богата, и потому их брак никак не связан с финансовыми вопросами.
«Я стараюсь баловать ее так же, как ее баловали в доме ее родителей. Речь идет не о намерении разбогатеть. Наши любовные отношения крепки и не зависят от финансовых вопросов», — пояснил Эш.
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В компании «Софтлайн» озвучили причину иска к структуре Минобороны РФ
«Софтлайн» назвал причиной иска к структуре Минобороны долг в 25 млн рублей
29 августа 2024, 15:03

Фото: istockphoto/hirun

По словам представителей менеджмента крупной российской IT-компании «Софтлайн», они намерены добиться возврата 25 миллионов рублей, которые задолжало предприятие «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ).
Одним из руководителей этой структуры был бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, арестованный по делу о коррупции, напоминает РИА Новости. По словам руководства «Софтлайна», они уже инициировали процедуру банкротства в отношении ГУОВ, которая будет прекращена сразу же, как только будет погашен указанный долг.

В пресс-службе IT-компании сообщили, что этот долг накапливался в течение нескольких лет и был полностью подтверждён в судах всех инстанций ещё три года назад. Однако руководство ГУОВ игнорировало требования о возврате долга. В компании «Софтлайн» подчеркнули, что продолжат борьбу за возврат задолженности и соблюдение интересов акционеров всеми законными способами.

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#долги
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Обновлённый Рижский вокал откроется для пассажиров 1 сентября
29 августа 2024, 14:43

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Рижский вокзал будет открыт для пассажиров с воскресенья, 1 сентября, он станет пунктом отправления и прибытия для ряда пригородных поездов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Пассажирам станут доступны все помещения вокзала, в том числе билетные кассы дальнего следования, санитарные комнаты и медпункт. На Рижский вокзал будут прибывать и отправляться с него электрички. В основном — от/до станций Румянцево, Новоиерусалимская, Шаховская и Волоколамск», — говорится в сообщении.
Для электричек на вокзале построили две платформы длиной 270 метров. Они оборудованы навесом от осадков, статической и динамической навигацией, там установлено энергоэффективное освещение, скамейки и урны.

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В Подмосковье завершили ремонт моста через реку Икшанку

На десяти дорогах Московской области починили ограждения
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#минтранс мо
#пассажиры
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В Подмосковье завершили ремонт моста через реку Икшанку
29 августа 2024, 13:31

Фото: пресс-служба МТДИ МО

На мосту через реку Икшанку, расположенном рядом с деревней Целеево Дмитровского городского округа, завершили плановый ремонт, движение полностью открыто для машин и пешеходов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В ходе работ на мосту отремонтировали деформационный шов, обновили гидроизоляцию, восстановили опоры, а также заменили металлическое барьерное и перильное ограждения и консоли тротуаров», — говорится в сообщении.
Обновлённый мост обеспечивает транспортное сообщение между деревней Целеево и рабочим посёлком Деденёво. Кроме того, по этому мосту жители деревень Целеево, Гаврилково, Парамоново, Дьяково, Горки, Стрёково и посёлка Муханово едут к ЦКАД, Дмитровскому шоссе, железнодорожной станции Турист и прочим местам притяжения.

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Подмосковным водителям рассказали, как избежать ДТП осенью
29 августа 2024, 13:15

Фото: пресс-служба МТДИ МО

В столичном регионе скоро вступит в права осень, со сменой сезона изменится и обстановка на дорогах. О том, как избежать аварий в новых условиях, водителям рассказали специалисты министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Прежде всего, водителям необходимо учесть начало учебного года. Детей на улицах станет больше, значит нужно быть внимательнее во дворах и на парковках, а также рядом с образовательными учреждениями. Здесь следует снижать скорость и не совершать резких манёвров.

Кроме того, в выходные продолжится «миграция» дачников из столицы в Подмосковье и обратно, поэтому движение будет плотным. В связи с этим при поломке автомобиля или ДТП не нужно оставаться в машине или рядом на проезжей части: водители в потоке могут не заметить стоящую машину и врезаться в неё.

Следует также иметь в виду, что пешеходы нередко выходят на дорогу из-за припаркованного транспорта, не убедившись, что это безопасно. Поэтому водителям нельзя снижать концентрацию, чтобы вовремя их заметить. А пешеходам нужно быть внимательнее и непременно носить на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть заметными в тёмное время суток.

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#минтранс мо
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VK создал крупнейшее в России облачное хранилище видеоконтента
29 августа 2024, 12:56

Фото: istockphoto/Anastasia_Prish

Компания VK объединила видеоконтент платформ «VK Видео», «Дзен» и «ОК.Видео» в едином облачном облачном хранилище. Оно создано на основе one-cloud — крупнейшей библиотеки видеоконтента среди всех российских платформ.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании. Объём хранилища превысил 1,5 миллиарда гигабайт, уточнили в компании. Таким образом, оно стало самым крупным среди всех отечественных платформ. Там собран весь контент VK: шоу, видеоклипы, ролики, авторское видео, сериалы, стримы VK Play и эксклюзивный контент VK Originals.

Если выйдет из строя отдельное хранилище, данные, содержащиеся в дата-центрах, будут автоматически восстанавливаться. Также представители компании сообщили, что удалось свести к минимуму дублирование контента. Повторно загружаемые записи хранилище будет автоматически распознавать и удалять.

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ФСБ рассказала, как украинские шпионы получают данные россиян
ФСБ: Украина использовала шпионскую технику для терактов в России
29 августа 2024, 12:29

Фото: iStock/irene_rebrova

Украинские спецслужбы использовали шпионскую технику для планирования терактов и диверсий на территории России, сообщила ФСБ 29 августа. С помощью шпионажа Украина получала секретные сведения и персональные данные россиян.
«Имеющиеся факты свидетельствуют об использовании реализуемой на территории страны спецтехники в целях, направленных против безопасности государства, получения секретных сведений, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, персональных данных россиян», – цитирует ТАСС представителя ФСБ России.

По данным федеральной службы безопасности, шпионскую технику ввозят в Россию и продают нелегальные предприниматели. Причем их преступная активность расширяется.

Граждан предупреждают, что производить, продавать или покупать спецсредства для тайного получения информации – незаконно. Это карается по уголовной статье 138.1 УК.

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Мать троих детей Дурова рассказал, как его лишили родительских прав
Мать троих детей Дурова заявила о лишении его родительских прав в Швейцарии
29 августа 2024, 12:08

Фото: iStock/Zolnierek

Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар рассказала, что основателя Telegram лишили родительских прав в Швейцарии после иска. Иск Болгар подала, когда Дуров якобы потребовал переехать в ОАЭ, перестал оплачивать счета и заблокировал доступ к картам.
«Органы опеки многократно, в том числе при мне, пытались связаться с Дуровым по всем контактам, которые я предоставила и которые использовала сама для связи с ним ранее и в дальнейшем. Но он не ответил», – написала женщина в своем аккаунте в Instagram*.

Болгар сообщила, что расследование потребовал Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии, после данных от органов опеки Женевы Павла Дурова лишили родительских прав на троих детей.

Ранее сообщалось, что Ирина Болгар подала иск о применении насилия Дуровым в отношении, также женщина заявила, что отец прекратил выплачивать алименты в размере 150 тысяч евро в месяц.

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В Пушкинском округе завершилось строительство школы на 550 мест
29 августа 2024, 12:06

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство школы, рассчитанной на 550 учеников, завершили в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкинском городском округе, новое учебное заведение готово к приёму учеников, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Общая площадь трёхэтажной школы составляет 11,1 тыс. квадратных метров. В здании расположены универсальные учебные кабинеты и лаборатории, библиотечно-информационный центр, два спортивных зала с помещениями для тренеров и раздевалками, актовый зал, столовая с кухней и медпункт», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории обустроена физкультурно-спортивная зона, а также организована площадка для проведения общешкольных мероприятий.

Школа откроется 2 сентября.

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