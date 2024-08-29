Молодых IT-специалистов пригласили на обучающий хакатон

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«Роспатриотцентр» в этом году проводит обучающий хакатон «Вызовы будущего в сфере молодёжной политики», сообщили в пресс-службе организаторов обучения. Мероприятие пройдёт в Тула с 4 по 7 октября.
«Хакатон проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Молодёжь России» нацпроекта «Образование». Цель – познакомить участников с современными тенденциями и методами работы в области цифровизации проектов молодёжной политики. Программа хакатона направлена на развитие навыков работы в команде по созданию инновационных цифровых продуктов», – говорится в сообщении.Участниками хакатона могут стать граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, реализующие проекты и мероприятия в сфере молодёжной политики. Они должны представлять такие категории, как студенты, обучающиеся по специальностям в области IT; молодые специалисты сферы IT; а также представители профессий, связанных с этой сферой – инженеры данных, разработчики программного обеспечения и баз данных.
Для участия в хакатоне необходимо подать заявку до 4 сентября на платформе ФГАИС «Молодёжь России».
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