Детей из Подмосковья приглашают принять участие в творческих конкурсах по ПДД

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Три творческих детских конкурса, посвящённых правилам дорожного движения, стартуют в России 18 ноября, принять в них участие смогут ребята изо всех регионов страны, сообщает пресс-служба организатора конкурсов — Благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.
«Участников приглашают на II Всероссийский конкурс стихов и песен по ПДД «Азбука безопасности дорожного движения», пятый конкурс фото- и видеоработ «Дорожная грамматика зимних дорог детства» и VIII Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства», — говорится в сообщении.Целью конкурсов является профилактика дорожно-транспортных происшествий в зимний период.
Подробная информация о конкурсах размещена на сайте фонда-организатора.
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