В России стартовал конкурс на лучшую публикацию в СМИ на тему газоснабжения

Фото: пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз»
Начался приём работ на всероссийский конкурс «ПРО газ» на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации в средствах массовой информации, сообщает пресс-служба организатора конкурса — компании «Газпром межрегионгаз».
«Конкурс проводится в шести номинациях: «Лучший сюжет на телевидении и видеохостингах», «Лучшая публикация в печатном издании», «Лучшая публикация в информационном агентстве», «Лучшая публикация в интернет-издании», «Лучшая публикация в социальных сетях и блогах», «Лучший материал на радио», — говорится в сообщении.На конкурс принимаются работы, опубликованные в период с 1 января текущего года по 1 августа 2025 года. Адрес электронной почты для приёма заявок: konkursgaz@yandex.ru.
Награждение победителей и призёров конкурса планируется провести осенью 2025 года в рамках Петербургского международного газового форума.
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