Детей из Подмосковья пригласили участвовать в создании портала о Великой Победе

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Детей сотрудников коммерческих компаний Подмосковья пригласили принять участие в создании Всероссийского просветительского мультимедийного интернет-портала «ПОБЕДАДОБРА.РФ». Мероприятие проводится в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будут отмечать в 2025 году.
«Наша цель – создать уникальное онлайн-пространство, где дети и подростки со всей страны смогут выразить признательность героям Великой Отечественной войны через творчество, размышления и общение. Приглашаем принять участие творческие команды от 5 до 20 человек, состоящие из детей сотрудников местных компаний в возрасте от 8 до 17 лет», – сообщили организаторы мероприятия, Информационное агентство «ДОБРОЕ ИНФО».На портале ПОБЕДАДОБРА.РФ для каждой коммерческой организации будет создан индивидуальный раздел/
«Там юные представители смогут еженедельно в течение полугода размещать свой интересный мультимедийный фото-, видео- и аудиоконтент о себе, родителях, их работе, компании и о событиях времён войны», – добавили организаторы.Помимо наполнения интернет-раздела, дети будут задействованы во всероссийских творческих конкурсах в качестве участников и членов жюри. Они также смогут написать письма сверстникам из 2100 года.
Таким образом компании смогут внести вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, продемонстрировать заботу о детях сотрудников, дать им возможность проявить себя, а также применить рекламные возможности портала для повышения узнаваемости своей компании или бренда.
«Давайте вместе создадим яркое и запоминающееся событие к 80-летию Великой Победы, которое объединит поколения и сохранит память о подвиге народа», – призвали организаторы.Все вопросы по поводу участия можно направлять на электронный адрес blago-konkurs@mail.ru
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