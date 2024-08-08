Жителям Подмосковья предложили побороться за 15 млн рублей на конкурсе блогеров

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»
Конкурс «Спецноминация 2.0» запускает образовательный проект для авторов контента «ТопБЛОГ», призовой фонд конкурса составляет 15 миллионов рублей, к участию приглашаются блогеры из всех регионов России, включая Московскую область, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«Конкурсантам нужно будет выполнять медиа-задачи по тематическим спецноминациям от науки и образования до устойчивого развития страны и мира. Каждую из номинаций представит крупная организация-партнёр», — отмечается в сообщении.Стать участниками конкурса могут авторы контента, ведущие блоки по самым разным тематикам, при этом число подписчиков должно быть не меньше 500. Соцсеть, в которой ведётся блог, должны быть разрешена на территории России. Возрастных ограничений нет.
Подробная информация о конкурсе размещена на официальной странице проекта в соцсети «ВКонтакте».
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Лев Каштанов