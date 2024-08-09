Жителей Подмосковья пригласили побороться за призы конкурса «ТопБЛОГ»

Фото: пресс-служба проекта «ТопБЛОГ»
Проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запускает конкурс «Спецноминации 2.0», сообщили в пресс-службе проекта. Жители Московской области могут продвинуть свои блоги на федеральной площадке, получить полезные подарки и профессиональное развитие.
Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» – первый в стране образовательный проект для авторов контента. Он реализуется в рамках нацпроекта «Образование», заявку можно подать на сайте до сентября.
«ТопБЛОГ» помогает участникам построить карьеру в медиаиндустрии, научиться работать с аудиторией в соцсетях. За три сезона он объединил более 150 тыс. блогеров из 89 регионов.
Теперь для всех жителей Московской области также открыта возможность участвовать в конкурсе «Спецноминации 2.0».
Победители этого трека будут приглашены на Всероссийский медиафорум, где познакомятся с экспертами проекта, лидерами медиаиндустрии и популярными блогерами, найдут единомышленников, продвинут свой блог на федеральной площадке.
Новости о проекте можно найти на сайте, а также в соцсетях проекта «ВКонтакте» и Telegram.
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«ТопБЛОГ» помогает участникам построить карьеру в медиаиндустрии, научиться работать с аудиторией в соцсетях. За три сезона он объединил более 150 тыс. блогеров из 89 регионов.
«Призовой фонд конкурса «Спецноминации» в этом году превышает 15 млн рублей. Каждую из тематик 12 спецнальных номинаций сопроводит крупный партнёр. Блогинг становится неотъемлемой частью социальной, политической, производственной жизни общества, а социальный блогинг помогает поддерживать традиционные ценности, нести идеи доброты и созидания», – подчеркнул исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.Жители Московской области активно участвуют в проекте с 2020 года. Участниками первых трёх сезонов стали 4783 жителя региона, 11 из них вошли в число победителей конкурса для авторов полезного контента. В текущем году 1007 жителей региона уже подали заявки в образовательную программу «Медиалаборатория» проекта «ТопБЛОГ».
Теперь для всех жителей Московской области также открыта возможность участвовать в конкурсе «Спецноминации 2.0».
Победители этого трека будут приглашены на Всероссийский медиафорум, где познакомятся с экспертами проекта, лидерами медиаиндустрии и популярными блогерами, найдут единомышленников, продвинут свой блог на федеральной площадке.
Новости о проекте можно найти на сайте, а также в соцсетях проекта «ВКонтакте» и Telegram.
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Лора Луганская