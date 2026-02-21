Детей мигрантов могут обязать покинуть Россию по достижению совершеннолетия

21 февраля 2026, 20:39

Детей мигрантов могут обязать в 18 лет покинуть РФ или сделать патент

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предполагает новые требования для детей трудовых мигрантов после достижения ими 18 лет.