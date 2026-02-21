Детей мигрантов могут обязать покинуть Россию по достижению совершеннолетия
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предполагает новые требования для детей трудовых мигрантов после достижения ими 18 лет.
Как пишет РИА Новости, в пояснительной записке говорится, что они должны будут в течение 30 дней либо покинуть Россию, если нет иных законных оснований для пребывания, либо оформить трудовой патент и уплатить фиксированный авансовый платеж, предусмотренный Налоговым кодексом.
Также документ вводит запрет на выдачу или продление патента, если доход мигранта ниже прожиточного минимума в расчете на самого работника и каждого его иждивенца. Сведения о доходах налоговые органы будут передавать в МВД автоматически.
При несоблюдении этих условий законопроект предлагает лишать иностранцев вида на жительство или разрешения на временное проживание. Аналогичная мера предусматривается и для тех, кто в год получения таких документов проработал в России менее десяти месяцев.
Читайте также: