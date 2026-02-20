ФСБ запретит россиянам пользоваться сотовой связью в особых случаях
Путин подписал закон об ограничении сотовой связи по требованию ФСБ
Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, обязывающий сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по запросам ФСБ России. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовых актов.
Согласно закону, операторы освобождаются от ответственности за неисполнение договорных обязательств, если оно вызвано выполнением требований спецслужб в рамках, определенных нормативными актами президента РФ.
Ранее соответствующий законопроект одобрили в Госдуме. Новые изменения вступили в силу после того, как Путин подписал документ сегодня вечером.