ФСБ запретит россиянам пользоваться сотовой связью в особых случаях

Путин подписал закон об ограничении сотовой связи по требованию ФСБ
Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, обязывающий сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по запросам ФСБ России. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовых актов.



Согласно закону, операторы освобождаются от ответственности за неисполнение договорных обязательств, если оно вызвано выполнением требований спецслужб в рамках, определенных нормативными актами президента РФ.

Ранее соответствующий законопроект одобрили в Госдуме. Новые изменения вступили в силу после того, как Путин подписал документ сегодня вечером.

Александр Огарёв

