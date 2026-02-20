ФСБ запретит россиянам пользоваться сотовой связью в особых случаях

20 февраля 2026, 23:32

Путин подписал закон об ограничении сотовой связи по требованию ФСБ

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, обязывающий сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по запросам ФСБ России. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовых актов.





Согласно закону, операторы освобождаются от ответственности за неисполнение договорных обязательств, если оно вызвано выполнением требований спецслужб в рамках, определенных нормативными актами президента РФ.



Ранее соответствующий законопроект одобрили в Госдуме. Новые изменения вступили в силу после того, как Путин подписал документ сегодня вечером.