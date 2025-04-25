Детей мигрантов обяжут иметь справку об отсутствии инфекций перед детсадом

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Дети мигрантов будут обязаны иметь при себе справку об отсутствии инфекций перед поступлением в детсад. Соответствующий проект приказа разработали в Минпросвещения, он опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, перечень заболеваний утвердил уполномоченный российским правительством федеральный орган в соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года.
Ранее МВД России разработало поправки, по которым образовательные учреждения будут передавать в правоохранительные органы данные о детях мигрантов. Речь идет о постановке и снятии их с учета, и о регистрации малолетних иностранцев.
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Никита Кротов