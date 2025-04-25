Эксперты рассказали о росте индекса стоимости элитной недвижимости

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По итогам первого квартала 2025 года индекс стоимости элитной недвижимости вырос на 6,5%. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на девелопера Sminex и инвестиционный холдинг «Финам».
По данным издания, на сегодняшний день за квадратный метр элитного жилья придётся заплатить порядка 2,59 млн рублей, что на 6,5% больше, чем в последнем квартале 2024 года.
Вместе с тем наблюдается подорожание и в сфере гостиничной индустрии. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что стоимость размещения в российских курортных районах грядущим летом увеличится на 15-20 % по сравнению с прошлым годом.
По словам эксперта, рост стоимости связан с инфляцией и кадровым дефицитом в отрасли.
Тем не менее он подчеркнул, что гостиничная индустрия готова к предстоящему курортному сезону.
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«Индекс стабильно растет на 6–7% за квартал. Это подтверждает устойчивый спрос на элитную недвижимость. Мы видим, что покупатели всё чаще выбирают новые дома с насыщенным продуктовым наполнением и более дорогие лоты», — рассказал директор по оценке Sminex Святослав Куланин.
Вместе с тем наблюдается подорожание и в сфере гостиничной индустрии. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что стоимость размещения в российских курортных районах грядущим летом увеличится на 15-20 % по сравнению с прошлым годом.
По словам эксперта, рост стоимости связан с инфляцией и кадровым дефицитом в отрасли.
«Недоступность части пляжей на побережье Черного моря приведет к перераспределению туристических потоков, указал он. Так, увеличенный наплыв туристов ожидается в отелях и гостиницах Крыма. Также сохранится повышенная нагрузка в объектах размещения на курортах Калининградской области», — отметил Колесников.
Тем не менее он подчеркнул, что гостиничная индустрия готова к предстоящему курортному сезону.
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Элина Позднякова