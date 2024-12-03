«Детей они планировали»: 14-летняя девочка забеременела от 12-летнего мужа-цыгана

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В Екатеринбурге 14-летняя девочка вышла замуж за 12-летнего мальчика и забеременела от него, сообщило агентство URU.RU.
Будущая мать обратилась в перинатальный центр, сотрудники полиции провели проверку.
Несовершеннолетняя встала на учет, когда находилась на девятой неделе беременности. 14-летняя девочка уточнила, что в августе вышла замуж за своего 12-летнего возлюбленного. Ранний брак и скорая беременность произошли по обоюдному согласию и согласно с цыганским традициям.
Об инциденте узнали правоохранительные органы, сотрудники ведомства уже провели проверку и передали материалы в Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области. Следователи не стали комментировать ситуацию.
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Несовершеннолетняя встала на учет, когда находилась на девятой неделе беременности. 14-летняя девочка уточнила, что в августе вышла замуж за своего 12-летнего возлюбленного. Ранний брак и скорая беременность произошли по обоюдному согласию и согласно с цыганским традициям.
«Детей они с супругом планировали, все было по любви, беременность у нее первая», — обратил внимание источник агентства.
Об инциденте узнали правоохранительные органы, сотрудники ведомства уже провели проверку и передали материалы в Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области. Следователи не стали комментировать ситуацию.
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Ольга Енгалычева