Три дня умирала на руках: мать после сложных родов дочери вызвала скорую только на третий день, подробности

Фото: iStock/AntonioGuillem
Страшные события произошли в Славянске-на-Кубани в конце сентября 2021 года. Там 16-летняя девочка родила дома с помощью своей мамы недоношенного ребенка. Вместе они избавились от новорожденного. После родов у подростка открылось кровотечение, но врача ее мама вызвала только на третий день. Спасать девочку к этому времени было уже поздно. Подробности ужасной трагедии в материале «Радио 1».
Обычная семья
Несколько лет назад отец с матерью погибшей девочки и с тремя ее братьями переехали из Украины в Славянск-на-Кубани. Отец вскоре покинул семью, забрав с собой двоих сыновей, девочка осталась жить с мамой и младшим братом. 39-летняя мать много работала — на полях и в других местах, поэтому дома ее почти никогда не было. После окончания девятого класса дочь поступила в местный электротехнологический техникум. На занятия юная студентка ходила уже давно беременной. Но этого никто не замечал.
«Она ходила в мешковатой одежде, никто и не думал, что она в положении. Я так вообще узнала после смерти», — рассказывает бывшая сокурсницца умершей в интервью KP.RU
Преждевременные роды
23 сентября студентка вернулась домой после занятий в колледже и почувствовала себя плохо. Вскоре выяснилось, что у неё начались преждевременные роды. Дома была мама, которая охотно помогла принять ребенка. На свет появилась недоношенная девочка месяцев шести, вот только прожила она совсем недолго. Малышку просто завернули в простыню и положили лицом вниз на одеяло. После тело задохнувшейся крохи было выброшено в выгребную яму. Ее обнаружили только во время разбирательств, которые начались лишь через три дня после происшествия.
После смерти внучки умерла и дочь
Новоиспеченная бабушка, несмотря на опыт рождения четырех детей, все же не обладала необходимыми акушерским навыками и знаниями, и не умела правильно вести роды и послеродовой период. Возникшее у дочери кровотечение она восприняла как норму. Однако кровь не останавливалась, и девочка начала страдать от лихорадки и сильных болей. Это продолжалось два дня, но с профессиональной медицинской помощью мать не спешила. И обратиться к медикам решилась только ранним утром 26-го сентября, когда обнаружила, что девочка не подает признаков жизни. Прибывшая бригада лишь констатировала ее смерть.
«Мать девочки вызвала скорую, по телефону она рассказала, что симптомы тревожные. У ее дочери кровотечение, причем не прекращается уже три дня. Врачам женщина объясняла, что все дело в обильной менструации», — писали «КП» — Кубань» со ссылкой на источник в больнице.
Правда выяснилась после вскрытия
То, что смерть подростка случилась по причине неправильного ведения родов было очевидно. Сведения о случившемся сразу были переданы в следственные органы. На допросах мать умершей студентки путалась в показаниях, долго не сознавалась в произошедшем.
Следствие выясняло степень причастности 39-летней женщины к двум смертям. Не исключалась версия о том, что та могла спровоцировать преждевременные схватки у дочери или умышленно довести до такого исхода. Дочь подозреваемой не обращалась в медицинские учреждения, не стояла на учете по беременности и тщательно скрывала беременность, что указывало на преднамеренный замысел убийства новорожденного.
Краснодарский краевой суд вынес обвинительный приговор, матери погибшей девочки. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего) и частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Суд назначил подсудимой 12 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Читайте также:
Убила маленьких внуков 25 лет назад: в полицию внезапно пришла 78-летняя женщина, считавшаяся умершей
В Новосибирской области во время пожара погибли мать и четверо детей
Синьхуа: нападение с ножом на училище в КНР унесло жизни восьми человек
Елена Генералова