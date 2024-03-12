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Детей приглашают поучаствовать в творческом конкурсе по ПДД «Троллейбусный бум»

12 марта 2024, 15:28
Фото: istock / davit85

Фото: istock / davit85

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» принять участие во Всероссийских конкурсах по ПДД «Троллейбусный бум». Конкурсы пройдут с 18 марта по 18 апреля.
13 апреля празднуется День рождения троллейбуса. Троллейбус считается одним из самых удобных и экологических видов общественного транспорта.

Мероприятия проводятся с целью профилактики ДТП с участием детей, через творческие навыки и способности. К участию в конкурсах приглашаются мальчики и девочки от 3 до 16 лет.


Конкурсные материалы принимаются на электронный адрес transport.pdd@fond-edykina.ru. Детальнее ознакомиться с условиями можно на сайте fond-edykina.ru.

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#дтп
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#фонд
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В Подмосковье проведут масштабную ярмарку вакансий
12 марта 2024, 15:39

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Региональный этап общенациональной ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проведут в Московской области 10-12 апреля, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
«Свои вакансии на ярмарке представят более 200 подмосковных предприятий. В очном формате ярмарка будет проводиться на шести больших площадках, кроме того, предусмотрен онлайн-формат», — рассказала глава министерства Людмила Болатаева.
Представители предприятий расскажут об условиях труда и социально-бытовых условиях, которые они предоставляют работникам. Участие в ярмарке примут также образовательные учреждения, они представят для пришедших свои программы. Для школьников, пришедших на ярмарку вакансий, проведут профориентационные тесты и помогут определиться с будущей профессией. В программе также лекции по открытию и ведению бизнеса и выступления спикеров на различные темы в сфере трудоустройства.

Очные площадки ярмарки вакансий будут открыты в Ногинске, Раменском, Подольске, Мытищах, Долгопрудном и Дубне.


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#подмосковье
#минсоцразвития мо
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В Малаховке снесли обветшавший деревянный детсад
12 марта 2024, 15:17

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный деревянных детский сад, признанный аварийным по результатам обследования, снесли в рабочем посёлке Малаховка городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание детского сада общей площадью около 400 квадратных метров было расположено на 1-й Первомайской улице рядом с жилыми домами. Объект долго не использовался, а после того, как в 2020 году там произошёл пожар, здание начало быстро разрушаться. В настоящее время объект полностью демонтирован, а земельный участок, который занимало здание, очищен от строительного мусора», — говорится в сообщении.
Решение о том, как использовать освободившийся земельный участок, пока не принято.

Всего на территории городского округа Люберцы было выявлено 235 аварийных строений, а также самостроев и недостроев. В настоящее время снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами 116 таких строений. Работа в этом направлении будет продолжена.

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#люберцы
#снос
#мособлархитектура
#детский сад
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С 15 по 17 марта жителей Подмосковья пригласили прийти на выборы всей семьёй
12 марта 2024, 15:09

Фото: iStock/nemchinowa

Жителей Московской области пригласили поучаствовать в конкурсе и прийти на выборы всей семьёй, об этом сообщили в пресс-службе проекта «Всей семьёй».
Российский проект «Всей семьёй» приурочен к установленному российским лидером Владимиром Путиным Году семьи в 2024 году.

К президентским выборам учредители проекта решили порадовать семьи Московской области, предложил им поучаствовать в розыгрыше более 100 тысяч призов.

Для того, чтобы стать участником конкурса, с 15 по 17 марта необходимо прийти на избирательный участок всей семьёй и сделать совместную фотографию. Чем больше человек будет запечатлено на снимке — тем лучше. Затем нужно опубликовать этот кадр на своей странице «ВКонтакте» или в «Одноклассниках» с хэштегом #всейсемьёй.

На самом деле, принять участие в конкурсе можно принять даже не выходя из дома. Тогда фотографию нужно будет сделать напротив монитора.

Вся информация о проекте «Всей семьей» доступна на официальном сайте проекта: всейсемьей.рф.

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#семья
#выборы
#московская область
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Синоптик Вильфанд предупредил о потеплении в Европейской части РФ
12 марта 2024, 15:08

Фото: istockphoto.com/Ben Slater

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Европейской части России ожидается постепенное потепление.
«Ночные температуры в первой половине недели отрицательные, а дневные в послеполуденные часы. В выходные будет уже облачная погода. До этого будет солнце, а в пятницу, субботу и воскресенье будет уже более облачная погода. Но ветер южный, а в условиях повышения температуры ночи около 0 °С дневная температура будет уже 5-7 °С», — пояснил в беседе с RT Вильфанд.

По его словам, в отдельных районах Московской области ожидается температура выше нормы.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Москве на этой неделе. Однако, предупредил специалист, уже ближе к концу недели москвичей ожидает похолодание.

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#погода
#весна
#неделя
#россия
#прогноз
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ГД приняла проект о закреплении освобождения от наказания контрактников СВО
12 марта 2024, 14:51

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Госдума Российской Федерации приняла в I чтении проект о механизме освобождения от уголовного наказания лиц, заключивших контракт о военной службе в период спецоперации. Об этом сообщили в ТАСС.
Законопроект предложили главы комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Проект предполагает освобождение от уголовной ответственности людей, которые подписали контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России во время проведения специальной военной операции.

В документе уточняется, что механизм относится к подозреваемым и обвиняемым в совершении преступления небольшой и средней тяжести, однако преступления против общественной безопасности, а также против основ конституционного строя и безопасности государства, к законопроекту не относятся.

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#госдума
#вс рф
#законопроект
#контракт
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В Подмосковье началось аннулирование патентов у иностранных граждан
12 марта 2024, 14:51

фото: istockphoto / Drazen Zigic

С 7 марта в регионе началась процедура по аннулированию патентов у иностранных граждан, которые не подали уведомление об осуществлении трудовой деятельности в территориальный орган МВД России. Об этом сообщила пресс-служба государственного бюджетного учреждения Московской области «Единый миграционный центр Московской области».
7 января 2024 года в России с силу вступили поправки в законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

«В течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин обязан представить лично, либо направить почтовым отправлением с уведомлением о вручении в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, которые выдали патент выдавший патент, уведомление об осуществлении трудовой деятельности», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что в первую очередь это коснется тех иностранных граждан, которые получили патент с 7 января 2024 года.

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#патент
#поправки
#подмосковье
#иностранцы
#трудоустройство
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Российские учёные создали автономный дронопорт для анализа данных
12 марта 2024, 14:44

Фото: istockphoto.com/ipopba

Российские разработчики роботизированных станций обслуживания беспилотников «Русдронопорт» создали автономный дронопорт, способный анализировать данные.
Особенность устройства в том, что он находится в станции и при необходимости по команде оператора может отправиться выполнять полётное задание, при условии, что сам управляющий дроном может быть физически в любой точке страны.

«Мы в нашу систему интегрировали модули с искусственным интеллектом. Дрон в нужное время автоматически вылетает из станции и выполняет свою миссию. Например, мониторинг объекта. Он не только передаёт пользователю картинку в режиме онлайн и автоматически собирает данные, но и автоматически проводит их анализ», — отметил в беседе с RT генеральный директор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин.

Такая разработка может быть востребованной на промышленных предприятиях, а также объектах критически важной инфраструктуры.

А тем временем, исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ), как сообщает РИА Новости, установили возраст захоронения младенцев за полярным кругом. Отмечается, что речь идёт о поселении Нум-хибя-сихэри VI, где археологи обнаружили позднесредневековую наземную постройку и девять могильных сооружений.

«Судя по всему, это детское кладбище. Как они там оказались — нет точного ответа. Поселенческих комплексов рядом нет, группа приплыла из другого места. Видимо, мужчины и женщины плавали вместе, всем родом, а грудные дети просто не могли перенести путешествие», — приводят argumenti.ru комментарий кандидата исторических наук, доцента ТюмГУ Александра Ткачева.

Ранее учёные-медики выяснили, что длительное воздействие повышенной температуры атмосферного воздуха увеличивает риск развития острого ишемического инсульта.

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#дрон
#данные
#разработка
#мониторинг
#ученые
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Госдума запретила сдавать квартиры посуточно при отсутствии в них счетчиков
12 марта 2024, 14:42

Фото: iStock/Zoltan Tarlacz

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, по которому запрещается сдавать посуточно в аренду жилье при отсутствии установленных в нем счетчиков. Об этом сообщает ТАСС.
Данная законодательная инициатива регламентирует нормы посуточной аренды квартир в России. Депутаты отметили, что краткосрочный наем жилья в стране не запрещен, но требует дополнительного законодательного регулирования.

Законопроект предусматривает обязанность собственника жилого помещения при заключении договора аренды соблюдать права и законные интересы соседей по дому, а также правила содержания общего имущества. Теперь в квартирах, которые сдаются посуточно, должно быть обязательным наличие приборов учета в системах электро-, газо-, водо- и теплоснабжения.

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#госдума
#россия
#законопроект
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Раскрыт возраст захоронения детей за полярным кругом
Российские археологи раскрыли возраст погребального комплекса за полярным кругом
12 марта 2024, 14:38

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Российские археологи из Тюменского государственного университета узнали возраст захоронения детей за полярным кругом, в Ямало-Ненецком автономном округе. Данные опубликовали в журнале «Археология Евразийских степей».
В материале говорится, что захоронения были созданы во временной интервал со второй четверти XIX по начало XX века.

Сибирские археологи в 2016-2018 годах на территории Мамеевского археологического микрорайона в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа обнаружили поселение Нум-хибя-сихэри VI. Эксперты нашли в том месте позднесредневековую наземную постройку и девять могильных сооружений, выделенные в отдельный археологический объект — могильник Нум-хибя-сихэри VIа.

Подробно изучив традицию подобных захоронений и вещевой инвентарь могильных конструкций, ученые приняли решение, что находка — кладбище северных (тазовско-туруханских) селькупов, периодически прибывавших на рубеже XIX-XX веков в низовья реки Таз для ловли рыбы.

Большинство найденных в захоронениях останков принадлежат грудным младенцам в возрасте пяти-восьми месяцев, есть и захоронение девочки шести-восьми лет, уточнил кандидат исторических наук, доцент ТюмГУ Александр Ткачев.

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#ученые
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#эксперты
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