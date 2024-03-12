Детей приглашают поучаствовать в творческом конкурсе по ПДД «Троллейбусный бум»

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Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» принять участие во Всероссийских конкурсах по ПДД «Троллейбусный бум». Конкурсы пройдут с 18 марта по 18 апреля.
13 апреля празднуется День рождения троллейбуса. Троллейбус считается одним из самых удобных и экологических видов общественного транспорта.
Мероприятия проводятся с целью профилактики ДТП с участием детей, через творческие навыки и способности. К участию в конкурсах приглашаются мальчики и девочки от 3 до 16 лет.
Конкурсные материалы принимаются на электронный адрес transport.pdd@fond-edykina.ru. Детальнее ознакомиться с условиями можно на сайте fond-edykina.ru.
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Мероприятия проводятся с целью профилактики ДТП с участием детей, через творческие навыки и способности. К участию в конкурсах приглашаются мальчики и девочки от 3 до 16 лет.
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Алина Юрчак