В Малаховке снесли обветшавший деревянный детсад

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Двухэтажный деревянных детский сад, признанный аварийным по результатам обследования, снесли в рабочем посёлке Малаховка городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание детского сада общей площадью около 400 квадратных метров было расположено на 1-й Первомайской улице рядом с жилыми домами. Объект долго не использовался, а после того, как в 2020 году там произошёл пожар, здание начало быстро разрушаться. В настоящее время объект полностью демонтирован, а земельный участок, который занимало здание, очищен от строительного мусора», — говорится в сообщении.Решение о том, как использовать освободившийся земельный участок, пока не принято.
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Лев Каштанов