С 15 по 17 марта жителей Подмосковья пригласили прийти на выборы всей семьёй

С 7 марта в регионе началась процедура по аннулированию патентов у иностранных граждан, которые не подали уведомление об осуществлении трудовой деятельности в территориальный орган МВД России. Об этом сообщила пресс-служба государственного бюджетного учреждения Московской области «Единый миграционный центр Московской области».