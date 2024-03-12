С 15 по 17 марта жителей Подмосковья пригласили прийти на выборы всей семьёй

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Жителей Московской области пригласили поучаствовать в конкурсе и прийти на выборы всей семьёй, об этом сообщили в пресс-службе проекта «Всей семьёй».
Российский проект «Всей семьёй» приурочен к установленному российским лидером Владимиром Путиным Году семьи в 2024 году.
К президентским выборам учредители проекта решили порадовать семьи Московской области, предложил им поучаствовать в розыгрыше более 100 тысяч призов.
Для того, чтобы стать участником конкурса, с 15 по 17 марта необходимо прийти на избирательный участок всей семьёй и сделать совместную фотографию. Чем больше человек будет запечатлено на снимке — тем лучше. Затем нужно опубликовать этот кадр на своей странице «ВКонтакте» или в «Одноклассниках» с хэштегом #всейсемьёй.
На самом деле, принять участие в конкурсе можно принять даже не выходя из дома. Тогда фотографию нужно будет сделать напротив монитора.
Вся информация о проекте «Всей семьей» доступна на официальном сайте проекта: всейсемьей.рф.
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К президентским выборам учредители проекта решили порадовать семьи Московской области, предложил им поучаствовать в розыгрыше более 100 тысяч призов.
На самом деле, принять участие в конкурсе можно принять даже не выходя из дома. Тогда фотографию нужно будет сделать напротив монитора.
Вся информация о проекте «Всей семьей» доступна на официальном сайте проекта: всейсемьей.рф.
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Евгения Парфентьева