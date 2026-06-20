Детеныши манулов покидают вольеры в ленинградском зоопарке

20 июня 2026, 21:08

Детеныши манулов изучают вольеры ленинградского зоопарка

Фото: istockphoto/wrangel

В Ленинградском зоопарке подросшие котята манулов, появившиеся на свет в мае, начали постепенно осваивать открытый вольер. Об этом сообщили представители учреждения в телеграм.





Ранее зоопарк информировал, что 8 мая у пары манулов по кличке Шу и Пепе родились четыре детеныша. Позже выяснилось, что среди них два самца и две самки. Имена для новорожденных пока не придумали.





«Малыши палласовых котов Шу и Пепе начали покидать свое укрытие, чтобы исследовать вольер. Пока что их прогулки недолгие: любопытные котята осматривают новые уголки, изучают декорации, а затем возвращаются обратно в домик», — гласит пост.