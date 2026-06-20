Детеныши манулов покидают вольеры в ленинградском зоопарке
Детеныши манулов изучают вольеры ленинградского зоопарка
В Ленинградском зоопарке подросшие котята манулов, появившиеся на свет в мае, начали постепенно осваивать открытый вольер. Об этом сообщили представители учреждения в телеграм.
Ранее зоопарк информировал, что 8 мая у пары манулов по кличке Шу и Пепе родились четыре детеныша. Позже выяснилось, что среди них два самца и две самки. Имена для новорожденных пока не придумали.
«Малыши палласовых котов Шу и Пепе начали покидать свое укрытие, чтобы исследовать вольер. Пока что их прогулки недолгие: любопытные котята осматривают новые уголки, изучают декорации, а затем возвращаются обратно в домик», — гласит пост.Сотрудники просят посетителей соблюдать тишину возле вольеров манулов. Это поможет котятам чувствовать себя спокойно и, возможно, поощрит их чаще выходить на прогулки.
Самку Пепе (пять лет) доставили в зоопарк в январе этого года на временное содержание по программе сохранения и разведения манулов. Самец Шу родился в Ленинградском зоопарке в мае 2023 года от пары Свэна и Намики. Последний раз потомство у этих животных в зоосаде фиксировалось в 2007 году.