Зоопарк в Талдомском округе под присмотром специалистов госветслужбы и жителей

02 мая 2026, 13:22

Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Обитатели зоопарка, расположенного при отеле «Country Resort» в Талдомском городском округе, приняли необычных гостей. К четвероногим питомцам пришли представители администрации, врачи Талдомской ветеринарной станции и местные жители. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







Жители Талдомского городского округа проявили инициативу и решили проверить условия содержания животных в зоопарке. В проверке приняли участие заместители главы округа Екатерина Марусева и Юрий Воробьев, а также опытные ветеринары. В ходе осмотра все убедились, что питомцы живут в комфортных условиях. Животные здоровы, энергичны и обеспечены качественным питанием. Вольеры чистые и просторные.



Талдомская ветеринарная станция регулярно следит за состоянием обитателей зоопарка. Специалисты проводят противоэпизоотические мероприятия, вакцинируют животных и проверяют их здоровье. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркивают, что такая забота — это проявление любви к животным и их благополучия. Совместные усилия создают уютные и безопасные условия для всех питомцев зоопарка. Животные, окруженные вниманием и заботой, отвечают людям здоровьем, радостью и доверием.