В российском зоопарке родилось трое котят редчайшего дальневосточного леопарда

22 мая 2026, 19:57

В Новосибирском зоопарке у пары дальневосточных леопардов родились трое котят

Детеныш дальневосточного леопарда (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

В Новосибирском зоопарке 20 апреля родились три детеныша редчайшего дальневосточного леопарда — два самца и одна самка. Об этом информирует пресс-служба зоопарка.





Леопарды Хилари и Дава во второй раз стали родителями. Их первая дочь Хлоя появилась на свет в 2024 году. В первые недели после рождения малышей Хилари скрывала их в логове, а сотрудники тщательно оберегали эту тайну.





«Несколько дней назад детеныши начали выходить из логова. Они осторожно изучают окружающее пространство, а Хилари остается настороже: при малейшем шуме она уводит их в укрытие», — сообщила зоолог Юлия Коновалова.