В российском зоопарке родилось трое котят редчайшего дальневосточного леопарда
В Новосибирском зоопарке у пары дальневосточных леопардов родились трое котят
В Новосибирском зоопарке 20 апреля родились три детеныша редчайшего дальневосточного леопарда — два самца и одна самка. Об этом информирует пресс-служба зоопарка.
Леопарды Хилари и Дава во второй раз стали родителями. Их первая дочь Хлоя появилась на свет в 2024 году. В первые недели после рождения малышей Хилари скрывала их в логове, а сотрудники тщательно оберегали эту тайну.
«Несколько дней назад детеныши начали выходить из логова. Они осторожно изучают окружающее пространство, а Хилари остается настороже: при малейшем шуме она уводит их в укрытие», — сообщила зоолог Юлия Коновалова.
Когда котятам исполнился месяц, они прошли осмотр у ветеринаров. Специалисты определили их пол, сделали чипирование и провели дегельминтизацию.
Сейчас малыши чувствуют себя хорошо и остаются под опекой матери. Посетители смогут увидеть их только осенью. Имена для котят выберут позже, возможно, через голосование.
Новосибирский зоопарк занимается дальневосточными леопардами с 1970 года. Каждое новое поколение этих животных вносит вклад в сохранение вида, который находится на грани исчезновения. В дикой природе их осталось не более 100–120 особей.