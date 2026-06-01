Сотрудники Росгвардии провели акцию для юных посетителей Московского зоопарка
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приурочили акцию ко Дню защиты детей. В честь праздника представители Управления вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии организовали мероприятие для юных посетителей Московского зоопарка.
Стражи порядка встречали маленьких гостей у входа в «Московский государственный зоологический парк». Таким образом росгвардейцы стремились подарить детям хорошее настроение в праздничный день.
Правоохранители раздавали воздушные шары, вручали наборы тематических раскрасок и значки с символикой ведомства. Кроме того, сотрудники вневедомственной охраны общались с юными москвичами и их родителями, поздравляли ребят с праздником и желали им безопасного лета.
Многие родители поблагодарили росгвардейцев за внимание и заботу. Взрослые отметили, что сотрудники ведомства создали по‑настоящему добрую атмосферу праздника для ребят. Акция продлилась несколько часов. За это время сотрудники Росгвардии поздравили несколько сотен детей, пришедших в зоопарк вместе с семьями.
