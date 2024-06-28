В Котельниках провели урок тактической медицины для активистов «Движения первых»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники
Занятие по тактической медицине провели для активистов «Движения первых» в физкультурно-оздоровительном комплексе спортшколы «Котельники», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Приёмы оказания первой помощи участникам мастер-класса продемонстрировал опытный инструктор, участник боевых действий в зоне СВО Ян Еловский», — говорится в сообщении.На уроке юные жители Котельников потренировались накладывать жгут Эсмарха и турникеты, определять пульс на разных участках тела, а также оказывать первую помощь пострадавшим.
Ранее сообщалось, что в зону СВО из Подмосковья отправили очередную фуру с грузами, нужными бойцам полка Московской области. Сбор помощи участникам специальной военной операции, а также жителям новых регионов России проводится в рамках региональной акции «Доброе дело».
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