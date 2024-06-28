Фура «Доброе дело» отправилась в полк Московской области в зоне СВО

Фото: пресс-служба правительства МО
Фуру с необходимыми бойцам вещами, собранными в рамках региональной акции «Доброе дело», отправили в полк Московской области, который выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Снарядить очередную фуру помогли зампредседателя правительства области Вячеслав Духин и министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Слова напутствия передала бойцам Екатерина Швелидзе.
Принять участие в акции может любой желающий. Адреса пунктов, где принимают гуманитарную помощь, а также список нужных вещей размещён на сайте «Волонтёры Подмосковья». Кроме того, можно перевести деньги.
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«Мы собрали разные вещи, которые, точно знаем, пригодятся в зоне СВО. Здесь квадрокоптеры – наблюдательные и не только, система доступа в интернет. И главное – четыре квадроцикла, которые обеспечат мобильность бойцам, чтобы они могли оперативно скрытно передвигаться, минимально подвергая себя риску», — сказал Вячеслав Духин.
Слова напутствия передала бойцам Екатерина Швелидзе.
«Ребята, берегите себя! Ждем вас домой с Победой! Мы всегда рядом!» — сказала она.Акция «Доброе дело», изначально направленная на помощь детям Донбасса, а затем и всем жителям новых регионов России и бойцам в зоне СВО, стартовала в Московской области два года назад по инициативе подмосковных школьников. Начинание поддержал губернатор региона Андрей Воробьёв. В настоящее время в рамках акции собрано и отправлено уже более 6,3 тыс. тонн грузов.
Принять участие в акции может любой желающий. Адреса пунктов, где принимают гуманитарную помощь, а также список нужных вещей размещён на сайте «Волонтёры Подмосковья». Кроме того, можно перевести деньги.
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Лев Каштанов