Еноты из зоопарка Санкт-Петербурге показали, чем заняться в жару

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Еноты Ленинградского зоопарка Фунтик и Молли продемонстрировали, чем занять себя в жару. В Санкт-Петербурге стоит летний зной. Сотрудники зоосада рассказали, как себя чувствуют его обитатели.
«Для енотов подготовили новые интересные игрушки. Это бутылки с водой, в которых плавают разные вкусности. В одной бутылке – креветки, в другой – черешня и абрикосы. Животные оценили эту идею. Им понравились не только угощения, но и возможность залить в вольере пол водой», – сообщает «Петербургский дневник».Сотрудники зоопарка написали в своём телеграм-канале, что полностью понимают своих подопечных.
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