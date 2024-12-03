Дети из Истры посетили профориентационное мероприятие в Мультимедиа Арт Музее

Фото: Министерство социального развития Московской области
Дети, находящиеся под опекой участковой социальной службы Семейного центра «Истринский», посетили профориентационное мероприятие в Мультимедиа Арт Музее, организованное фондом «Хранители детства», сообщает Министерство социального развития Московской области.
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