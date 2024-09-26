Дети из Курской области посетили аэродром в Кубинке и познакомились с лётчиками

Фото: Александра Степанова
20 детей из Курской области, которые сейчас проживают в пунктах временного размещения в Подольске, побывали с экскурсией на аэродроме в подмосковной Кубинке. Ребята осмотрели тренировочную базу пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи» и познакомились с лётчиками.
Многие признались, что ждали чего-то вроде скучной выставки и осмотра нескольких десятков музейных экспонатов. Однако в итоге школьники увидели настоящее авиашоу, понаблюдав за тренировочными полётами. Они померили шлем пилота и даже забрались в кабину сверхзвукового истребителя.
Фото: Александра Степанова
Фото: Александра Степанова
Ранее сообщалось, что Подмосковье приняло более 900 жителей Курской области. В основном это дети, в том с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детдомов и домов ребёнка. Среди приезжих также мамы с малышами и пожилые люди с серьёзными диагнозами.
Фото: Александра Степанова
Всех курян разместили в пунктах временного содержания, организованных в детских оздоровительных лагерях в Клину, Подольске и городском округе Пушкинский, а также в пансионатах и центрах реабилитации Коломны и Ступина.
Фото: Александра Степанова
Как подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв, оставаться в Подмосковье куряне смогут сколько угодно долго. Для детей продумали всё, в том числе обучение, экскурсионные программы и занятия в кружках.
Читайте также:
В Красногорске провели благотворительную программу «Всё начинается с семьи»
Курская область в ближайшее время будет полностью освобождена
Подмосковные ветеринары сделали прививки собакам из Курской области
Фото: Александра Степанова
«Мы являемся кураторами детского лагеря «Литвиново», постоянно взаимодействуем с ним, проводим экскурсии. Пока рассказываешь теорию, детям неинтересно. Но когда начинаем показывать непосредственно практику, они интересуются, залезают в кабину, задают вопросы», – рассказал старший лётчик пилотажной группы «Русские витязи» Валерий Соков.
Фото: Александра Степанова
Ранее сообщалось, что Подмосковье приняло более 900 жителей Курской области. В основном это дети, в том с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детдомов и домов ребёнка. Среди приезжих также мамы с малышами и пожилые люди с серьёзными диагнозами.
Фото: Александра Степанова
Всех курян разместили в пунктах временного содержания, организованных в детских оздоровительных лагерях в Клину, Подольске и городском округе Пушкинский, а также в пансионатах и центрах реабилитации Коломны и Ступина.
Фото: Александра Степанова
Как подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв, оставаться в Подмосковье куряне смогут сколько угодно долго. Для детей продумали всё, в том числе обучение, экскурсионные программы и занятия в кружках.
Читайте также:
В Красногорске провели благотворительную программу «Всё начинается с семьи»
Курская область в ближайшее время будет полностью освобождена
Подмосковные ветеринары сделали прививки собакам из Курской области
Лора Луганская