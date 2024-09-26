В Красногорске провели благотворительную программу «Всё начинается с семьи»

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В концертном зале «Вегас Сити Холл» в Красногорске прошла благотворительная программа «Всё начинается с семьи». Она состоялась в рамках проекта «Взрослые и дети».
Юные артисты и зрители могли пообщаться с семьями из Курской и Белгородской областей, получившими временное пристанище в Подмосковье, с семьями участников СВО. Перед концертом для зрителей и гостей программы в фойе провели разнообразные мастер-классы – по живописи, рисованию, кулинарии.
После мастер-классов началась концертная программа, в которой участвовали творческие семьи солистов, участников и выпускников Детской концертной студии «Непоседы», рабочие династии и многодетные семьи работников ПАО «Россети».
Готовились к концерту и зрители. Они участвовали в конкурсах рисунков, которые затем стали видеоконтентом на экранах, подпевали артистам и загадывали желания, которые позже исполнялись на сцене.
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«Наша цель и задача – позволить ребёнку соприкоснуться с творчеством, дать ему тот инструмент, через который он может расслабиться, может поучаствовать, кто он, что его волнует, выразить на холсте все свои мечты и желания. Потому то дети – это наше будущее», – сказала руководитель благотворительного проекта «Синергия добра» Виктория Максимова.
После мастер-классов началась концертная программа, в которой участвовали творческие семьи солистов, участников и выпускников Детской концертной студии «Непоседы», рабочие династии и многодетные семьи работников ПАО «Россети».
Готовились к концерту и зрители. Они участвовали в конкурсах рисунков, которые затем стали видеоконтентом на экранах, подпевали артистам и загадывали желания, которые позже исполнялись на сцене.
«Только в кругу семьи, в окружении родных и близких людей мы счастливы по-настоящему. Семья дает нам силы, вдохновляет на новые победы и свершения, переживает наши взлёты и падения. А дети являются её неотъемлемой, самой важной частью», – сказал депутат Госдумы Сергей Колунов.Организаторами программы выступили АНО «Агентство детских фестивальных программ» и Детская концертная студия «Непоседы» при поддержке Центра помощи «Забота» и депутата Сергея Колунова. Партнёром программы стало ПАО «Россети Московский регион».
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Лора Луганская