Подмосковные ветеринары сделали прививки собакам из Курской области

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Собак, эвакуированных из приюта «Право жить», расположенного в Курской области, привили и чипировали специалисты подмосковного территориального ветеринарного управления № 1, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Из курского приюта «Право жить» в Подмосковье привезли 37 собак, их разместили на базе Московского зоопарка в посёлке Торфяное округа Лотошино. После десятидневного карантина всех собак привили комплексной вакциной, установили им чипы и оформили каждому питомцу необходимые документы», — говорится в сообщении.Ветеринары отметили, что все эвакуированные собаки здоровы, им организованы комфортные условия, в которых большинство питомцев уже освоилось. Животные находятся на попечении волонтёров.
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Лев Каштанов