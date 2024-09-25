Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Подмосковные ветеринары сделали прививки собакам из Курской области

Подмосковные ветеринары сделали прививки собакам из Курской области

25 сентября 2024, 09:38
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Оригинал
Собак, эвакуированных из приюта «Право жить», расположенного в Курской области, привили и чипировали специалисты подмосковного территориального ветеринарного управления № 1, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.


«Из курского приюта «Право жить» в Подмосковье привезли 37 собак, их разместили на базе Московского зоопарка в посёлке Торфяное округа Лотошино. После десятидневного карантина всех собак привили комплексной вакциной, установили им чипы и оформили каждому питомцу необходимые документы», — говорится в сообщении.
Ветеринары отметили, что все эвакуированные собаки здоровы, им организованы комфортные условия, в которых большинство питомцев уже освоилось. Животные находятся на попечении волонтёров.

Читайте также:

«Зимой животное может погибнуть»: кинологи рассказали о проблеме оставления собак на дачах

В Мавейкове сотая собака прошла лечение в рамках программы ОСВВ

Российские волонтёры рассказали о спасении питомцев из Курской области
#собаки
#животные
#прививки
#ветеринары
#курская область
#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
За прошедшую неделю 190 жителей Подмосковья переехали из аварийных домов
25 сентября 2024, 09:23

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

За прошедшую неделю в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Московской области завершилось переселение 190 человек из аварийных домов, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Людей расселили из 88 квартир общей площадью более 3,2 тысяч квадратных метров, расположенных в 17 городских округах: Воскресенске, Дзержинском, Домодедово, Егорьевске, Зарайске, Клину, Коломне, Лосино-Петровском, Мытищах, Орехово-Зуево, Павловом Посаде, Рузе, Сергиевом Посаде, Серпухове, Солнечногорске, Талдоме и Шатуре.

Жителям предоставили квартиры в новостройках, на вторичном рынке жилья, выплатили выкупную стоимость, выдали сертификаты и предложили жильё в свободном жилищном фонде.

Читайте также:

В Подмосковье за месяц поставили на кадастр десять многоквартирных домов

Управляющие компании Подмосковья выполнили ремонт межпанельных швов в 1,5 тысячи МКД

В первых двух домах жилого комплекса EVO началось устройство инженерных систем
#подмосковье
#квартиры
#переезд
#министерство строительного комплекса мо
#аварийное жильё
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за месяц поставили на кадастр десять многоквартирных домов
25 сентября 2024, 09:07

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Десять домов более чем на четыре тысячи квартир поставили на кадастровый учёт в Московской области в августе этого года, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.
«Кадастровый номер получили десять домов, в которых расположено на 4064 квартир. Общая площадь жилого фонда, поставленного на кадастровый учёт, составила свыше 237 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что четыре многоквартирных дома поставили на кадастр в городском округе Балашиха и по одному в округах Коломна, Орехово-Зуевский, Наро-Фоминский, Мытищи, Люберцы и Лыткарино.

Получение кадастрового номера позволяет владельцам квартир оформить право собственности на недвижимость, зарегистрироваться там, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.

Читайте также:

В Балашихе ввели в эксплуатацию детсад-новостройку на 225 мест

В первых двух домах жилого комплекса EVO началось устройство инженерных систем

В Королёве открыли обновлённую детскую музыкальную школу
#новостройки
#дома
#минжилполитики мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Игорь Стрелков стал электриком в колонии
Mash: находящегося в колонии Игоря Стрелкова перевели из портных в электрики
25 сентября 2024, 09:07

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Осужденного за экстремизм экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (настоящая фамилия — Гиркин) перевели из тюремных портных в электрики. Об этом информирует Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката осужденного.
Уточняется, что на сегодняшний день Стрелков обучается на электрика, продолжая работать в швейном цеху. Ожидается, что в дальнейшем заключенный будет обслуживать оборудование на своем нынешнем месте работы, а также токарные станки и иное оборудование.

Согласно информации источника, ближе к концу этого года Стрелков намерен попросить заменить ему остаток срока на исправительные работы.

Напомним, Игоря Стрелкова (Гиркина) арестовали в июле 2023 года. 25 января текущего года Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Свою вину мужчина не признал.

Читайте также:

Игорю Стрелкову отказали в отправке в зону спецоперации из колонии

Жена Стрелкова сообщила, что на него «повесили красную полосу»

Адвокат Молохов раскрыл статус Стрелкова в колонии
#адвокат
#оборудование
#мужчина
#днр
#тюрьма
#игорь стрелков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме перечислили признаки мобильных приложений с вирусами
Депутат Немкин: вирусные приложения имеют несколько отличительных черт
25 сентября 2024, 06:52

Фото: istock/RollingCamera

Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал о признаках мобильных приложений, которые могут содержать вирусы и представлять угрозу для пользователей. В интервью РИА Новости он отметил, что вирусы, трояны и шпионские программы часто скрываются в безобидных приложениях, таких как игры или утилиты, и нацелены на получение доступа к личным данным пользователя.
По словам Немкина, одним из признаков заражённого приложения является запрос на предоставление избыточных разрешений, например, к камере, микрофону или контактам. Эти данные могут использоваться для таргетированной рекламы или продаваться недобросовестным компаниям. Немкин также предостерег от приложений, имитирующих популярные сервисы, которые могут похищать данные от социальных сетей или банковских аккаунтов. Такие программы распространяются через сторонние магазины или подозрительные ссылки.

Опасность представляют и приложения с встроенной рекламой и нежелательным ПО, которые могут перенаправлять пользователей на мошеннические сайты или скачивать дополнительные вредоносные программы. Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую версию вируса Necro, распространявшегося через Google Play и другие площадки.

Читайте также:

Россияне раскрыли отношение к подделкам известных брендов

Большинство россиян считают смартфоны причиной ухудшения здоровья глаз

«Не спасает»: Эксперт объяснил, что делать, если взломали Telegram с двухфакторной защитой
#данные
#приложения
#лаборатории
#опасность
#вирус
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне раскрыли отношение к подделкам известных брендов
Более трети россиян готовы носить подделки люксовых брендов
25 сентября 2024, 00:52

Фото: iStock/Ralf Liebhold

Сервис по выкупу и доставке товаров из-за рубежа CDEK.Shopping провел исследование, в котором выяснил, как россияне относятся к копиям люксовых брендов.
Результаты исследования публикуют «Известия».

Согласно опросу, более 42% россиян покупают только оригинальную продукцию от известных брендов. При этом более трети опрошенных ответили (34,6%), что готовы носить псевдобрендовую вещь. Однако каждый пятый (18,8%) и вовсе не станет покупать товары известных брендов, так как не может определить их оригинальность.

Более трети россиян предпочитают приобретать только оригинальную парфюмерию и косметику. Однако существует мнение, что поддельные товары в этих нишах могут быть некачественными и вызывать проблемы со здоровьем.

Так, 36,1% опрошенных высказываются против подделок, в то время как 28,3% не видят в них ничего плохого и считают, что они могут быть качественными. Примерно для четверти россиян наличие бренда у товара не имеет значения, так как они считают, что все косметические продукты производятся на одном заводе.

Лишь 7,6% россиян покупают копии брендовой косметики. Однако гораздо большая часть населения носит поддельные аксессуары (32,7%), обувь (27,2%), верхнюю одежду (около 20%) и даже нижнее бельё от люксовых марок (13,8%).

Читайте также:

CEO Лапшаков объяснил использование брендами семейных блогеров

Стало известно, что будет с ценами на импортную одежду в РФ

Hermès и Fendi окончательно закрыли бутики в ГУМе
#продукты
#товары
#обувь
#мнение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Корнилов день 26 сентября: как избежать неприятностей и сохранить деньги
25 сентября 2024, 00:00

Фото: istock/Popescu Marius

26 сентября в народном календаре отмечается Корнилов день, который связан с именем святого Корнилия. Этот день имеет богатую историю и множество традиций, которые передаются из поколения в поколение. Редакция «Радио 1» расскажет, что можно и нельзя делать в этот день, какие народные приметы и обычаи существуют.

История Корнилова дня


Корнилов день празднуется в честь святого Корнилия, который считается покровителем земледелия и домашних животных. В древности этот день был важным этапом в аграрном календаре, так как он совпадал с окончанием сбора урожая и подготовкой к зиме. Люди верили, что в этот день святые помогают защитить урожай от вредителей и неблагоприятных погодных условий.

Фото: istock/Igor Zubkov

Традиции и обряды


В Корнилов день существовали различные обряды, направленные на привлечение удачи и благополучия:

1. Праздничный ужин: В этот день принято устраивать семейные ужины с блюдами из свежих овощей и фруктов. Это символизировало благодарность за урожай.

2. Заготовка на зиму: Люди активно занимались заготовками, консервируя овощи и фрукты. Считалось, что чем больше запасов будет сделано в этот день, тем удачнее пройдет зима.

3. Обращение к святому: Многие верили, что молитва святому Корнилию поможет защитить дом и семью от бед. Люди зажигали свечи и просили о здоровье и благополучии.

Что можно делать 26 сентября


Хозяйки из свежих овощей готовили разные блюда. Особо выделяли редьку, потому что она содержит много полезных витаминов. В Корнилов день обязательно ели блюдо из редьки, чтобы укрепить здоровье.

Богатый урожай редьки сулить достаток в доме. А блюда из неё на столе — мир в семье.

Молодожёнам советовали съесть одну репу на двоих с мёдом. Считается, что тогда их браку ничего не будет угрожать.

Фото: istock/Alter_photo

Что нельзя делать 26 сентября


Ссориться и конфликтовать: В этот день нежелательно провоцировать конфликты, так как это может привлечь негативную энергию.

Хозяйки старались не заниматься уборкой в доме, протирать пыль и подметать полы, чтобы тоже не вымести удачу ​и не потерять ​деньги.

Начинать новые дела: Корнилов день не считается удачным для начала новых проектов или начинаний.

Игнорировать традиции: Пренебрежение народными приметами может привести к неприятностям.

Народные приметы


Существует множество народных примет, связанных с Корниловым днем:

  • Если дождь идет 26 сентября, зима будет холодной.
  • Если птицы летают низко, осень будет долгой и теплой.
  • Снег выпал на Корнилов день — к хорошему урожаю следующего года.
Читайте также:

Артамон Змеевик 25 сентября: чего нельзя делать, чтобы не привлечь финансовые проблемы и долги

Федорины вечерки 24 сентября: как защитить дом от бед и почему нельзя ярко красить губы

Петр и Павел Рябинники 23 сентября: Не стоит проявлять жадность и собирать ягоды с деревьев
#история
#дом
#урожай
#здоровье
#ягоды
#птицы
#осень
#зима
#снег
#овощи
#традиции
#фрукты
#блюда
#мир
#люди
#приметы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье в шестой раз определят лучшего электромонтёра
24 сентября 2024, 22:54

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Соревнования по профессиональному мастерству среди электромонтёров в шестой раз открылись в подмосковной энергосетевой компании «Мособлэнерго». 10 команд филиалов пройдут испытания на учебном полигоне в Орехово-Зуевском городском округе, сообщили в пресс-службе Минэнерго региона.
«В соревнованиях участвуют команды из пяти человек. Энергетикам предстоит пройти шесть испытаний по нескольким видам задач. Они связаны с профилактикой травматизма и повышением профессиональной подготовки работников, обслуживающих электроустановки распределительных сетей Московской области», – уточнили в пресс-службе.
Среди заданий – проверка знаний, освобождение пострадавшего от действия электрического тока в траншее кабельной линии и оказание первой помощи, определение места повреждения линии, тушение пожара на подстанции и многое другое.

Победители получат кубки, грамоты и ценные призы.

Прямой репортаж с соревнований можно посмотреть на странице Мособлэнерго в соцсети «ВКонтакте».

Читайте также:

Финал конкурса «Воспитатель года России» собрал в Подмосковье 87 участников

Подмосковные студенты взяли четыре медали чемпионата высоких технологий

Приём заявок на конкурс от проекта «ТопБЛОГ» продлили до 1 октября
#конкурс
#минэнерго мо
#энергетика
#орехово-зуево
#мособлэнерго
#соревнования
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный омбудсмен Мишонова предложила сделать обязательными ГОСТ для детских товаров
Омбудсмен Мишонова предложила сделать обязательными ГОСТ для детских товаров
24 сентября 2024, 22:42

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова считает нужным сделать государственные стандарты для детских товаров обязательными к исполнению. С таким предложением она выступила на выставке «Мир детства» в «Эспоцентре».
По мнению детского омбудсмена, в сфере детства нельзя экономить на качестве.
«Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» работает не в интересах детей. В сфере детства не должно быть аукционов на понижение цены. От этого неизбежно страдает качество товаров и услуг, а мы не можем экономить на детях. Поэтому нужно срочно пересматривать этот закон и принципиально менять подходы к заключению госконтрактов», – заявила Мишонова.
Кроме того, она предложила сделать государственные стандарты обязательными для детских товаров и услуг.
«Для нас важно, чтобы ГОСТы в сфере детства были все-таки обязательными для производителя. Родители, покупая российские игрушки, одежду, детское питание, мебель, должны быть уверены, что этот товар соответствует самым высоким требованиям безопасности. И тогда они будут отдавать предпочтение отечественному производителю», – уверена подмосковный детский правозащитник.
Сегодня ГОСТ – рекомендательный документ, который устанавливает основы качества и безопасности продукции. Национальный стандарт становится обязательным для применения изготовителем или исполнителем, если он публично заявил о соответствии продукции этому ГОСТу.

Читайте также:

Финал конкурса «Воспитатель года России» собрал в Подмосковье 87 участников

В Балашихе в 2027 году появится новый воспитательно-образовательный комплекс

В ДПМО наградили лауреатов регионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья 2024»
#дети
#ксения мишонова
#гост
#товары
#услуги
#правозащита
#омбудсмен
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Финал конкурса «Воспитатель года России» собрал в Подмосковье 87 участников
24 сентября 2024, 22:15

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Доме правительства Московской области торжественно открыли заключительный этап XV Всероссийского конкурса «Воспитатель года России 2024». Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
«Рада приветствовать у нас в Подмосковье лучших воспитателей России. 87 педагогов со всей страны приехали к нам в регион на заключительный этап конкурса. Желаю всем финалистам удачи, успехов и только побед», – обратилась к участникам мероприятия вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В финал конкурса вышли лучшие представители сферы дошкольного образования. Это воспитатели, логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре, дефектологи, педагоги-психологи и педагоги дополнительного образования. У всех стаж работы – более трёх лет.

В прошлом году конкурс выиграла Дарья Глебова из детсада №86 «Звёздочка» Дмитровского городского округа. Благодаря этому финал юбилейного конкурса проводится в Московской области.
«Желаю всем коллегам профессионального роста, независимо от результата. Ведь уже сейчас они открыли перед собой просто огромные горизонты, и теперь всё зависит только от них», – сказала Дарья.
В этом году Подмосковье представляет инструктор по физической культуре детского сада №14 «Дельфинята» из Коломны Станислав Литвинов.
«Ценность конкурса всероссийского формата очень велика из-за знакомства с лучшими коллегами из каждого уголка России. Интересно посмотреть, как люди работают в других регионах, перенять у них опыт», – сказал Литвинов.
Первый тур финального этапа состоит из двух испытаний: педагогического мероприятия с детьми и просветительского мероприятия с родителями. Второй включает мастер-классы, брифинги и блицтурнир. По итогам испытаний определятся победители и призёры конкурса.

Награждение состоится 5 октября в Государственном Кремлёвском дворце. Помимо звания «Воспитатель года России», победитель получит денежный приз в 200 тыс. рублей.

Читайте также:

В Балашихе в 2027 году появится новый воспитательно-образовательный комплекс

В ДПМО наградили лауреатов регионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2024»

В России создали Всероссийский родительский комитет
#конкурс
#воспитатели
#образование
#минобразования мо
#красногорск
#дпмо
#болатаева людмила
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате