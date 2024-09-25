Курская область в ближайшее время будет полностью освобождена

Фото: iStock/N-sky
Территория Курской области, куда вторглись украинские военные, в ближайшее время будет полностью освобождена. Об этом заявил секретарь Госсовета России, помощник президента Алексей Дюмин в ходе заседания президиума Госсовета.
Он уточнил, что Генштаб ВС РФ имеет чёткий план по полному освобождению региона от ВСУ.
Также Дюмин добавил, что российские военные мужественно сражаются на Курском направлении, поэтому нет сомнений в том, что в скором времени украинские военные будут выдавлены из региона.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ предприняли три попытки прорыва через границу в Курскую область. Это произошло в районе населённого пункта Новый Путь. Однако российские военные благодаря своим скоординированным действиям смогли не пропустить противника на территорию России.
Читайте также:
Минобороны РФ раскрыло итоги боёв в 60 километрах от Курска
В спецназе «Ахмат» раскрыли тактику ВСУ в Курской области
Курская земля усеяна трупами наёмников и солдат ВСУ
Также Дюмин добавил, что российские военные мужественно сражаются на Курском направлении, поэтому нет сомнений в том, что в скором времени украинские военные будут выдавлены из региона.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ предприняли три попытки прорыва через границу в Курскую область. Это произошло в районе населённого пункта Новый Путь. Однако российские военные благодаря своим скоординированным действиям смогли не пропустить противника на территорию России.
Читайте также:
Минобороны РФ раскрыло итоги боёв в 60 километрах от Курска
В спецназе «Ахмат» раскрыли тактику ВСУ в Курской области
Курская земля усеяна трупами наёмников и солдат ВСУ
Анастасия Чинкова