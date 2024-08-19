Дети из Курской области посетили форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030»

Видео: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Свыше 80 детей и сопровождающих их родственников, эвакуированных из Курской области и проживающих в пунктах временного размещения в Подмосковье, посетили побывали на сколковской площадке форума-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», сообщает пресс-службу уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Ребятам рассказали о передовых технологиях, таких как робототехника, искусственный интеллект, дополненная реальность и биотехнологии. Юным экскурсантам также продемонстрировали инновационные разработки и познакомили с профессиями будущего», — рассказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит на 30 площадках с 1 августа по 8 сентября. Он посвящён главным инновациям во всех сферах жизни мегаполиса.
Экскурсия была организована при поддержке правительств Москвы и Подмосковья, омбудсмена РФ Татьяны Москальковой и омбудсмена Московской области Ирины Фаевской.
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Лев Каштанов