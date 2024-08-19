Из Химок жителям Курской области отправили свыше 3 тонн гуманитарного груза

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Из городского округа Химки в Курскую область отправили более 1,5 тонн гуманитарного груза. Это самые необходимые для пострадавших людей вещи, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Для курян собрали медикаменты, продукты, одежду и средства гигиены. В сборе приняли участие местные жители, волонтёры, общественники, депутаты и предприниматели. Ещё 1,5 тонны гуманитарного груза химчане передали накануне в распределительный центр.
Всего в муниципалитете открыто девять пунктов сбора гуманитарной помощи. Они расположены в ресурсном центре «Волонтёры Подмосковья», в местном отделении партии «Единая Россия», а также в территориальных управлениях микрорайонов.
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«Химки в числе тех, кто первым присоединился к сбору гуманитарных грузов для жителей Курской области. Нам уже удалось собрать более трёх тонн самых необходимых вещей», – рассказал глава городского округа Дмитрий Волошин.
Всего в муниципалитете открыто девять пунктов сбора гуманитарной помощи. Они расположены в ресурсном центре «Волонтёры Подмосковья», в местном отделении партии «Единая Россия», а также в территориальных управлениях микрорайонов.
«В Химках 19 августа пройдёт Единый день сбора гуманитарной помощи. С полудня все желающие могут принести необходимые вещи и канцтовары для детей в региональный ресурсный центр на улице 9 Мая, 18 Б», – сказал председатель Совета депутатов городского округа Сергей Малиновский.Как отметили в администрации, всего за время проведения спецоперации из Химок для бойцов и жителей Донбасса отправили свыше 300 тонн гуманитарных грузов.
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Лора Луганская