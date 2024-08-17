Около десяти тысяч эвакуированных жителей Курской области размещены в ПВР

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Почти десять тысяч эвакуированных жителей Курской области размещены в 171 пункте временного размещения (ПВР) в 24 регионах России. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Отмечается, что ведомство продолжает обеспечивать безопасность покинувших свои дома курян. В 24 регионах страны развёрнуты ПВР, которые приняли уже порядка десяти тысяч граждан, среди которых три тысячи детей.
За последние сутки из опасных районов эвакуировались ещё более трех тысяч человек. Особое внимание сотрудники МЧС уделяют пожилым людям и семьям с детьми. Эвакуация в безопасные регионы проводится с помощью автобусов и железнодорожного транспорта.
Также за минувшие сутки четыре колонны грузовиков доставили 160 тонн гуманитарных грузов, а пиротехники МЧС обнаружили и обезвредили 43 боевых элемента и одну ракету ВСУ. В общей сложности за время атаки украинских войск в регионе уничтожили почти 120 взрывоопасных предметов.
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За последние сутки из опасных районов эвакуировались ещё более трех тысяч человек. Особое внимание сотрудники МЧС уделяют пожилым людям и семьям с детьми. Эвакуация в безопасные регионы проводится с помощью автобусов и железнодорожного транспорта.
Также за минувшие сутки четыре колонны грузовиков доставили 160 тонн гуманитарных грузов, а пиротехники МЧС обнаружили и обезвредили 43 боевых элемента и одну ракету ВСУ. В общей сложности за время атаки украинских войск в регионе уничтожили почти 120 взрывоопасных предметов.
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Анастасия Чинкова