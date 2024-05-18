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Дети из ЛНР побывали в музее «Новый Иерусалим» в Истре

18 мая 2024, 18:04
Фото: пресс-служба МИСК Московской области

Фото: пресс-служба МИСК Московской области

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Дети из ЛНР посетили музей «Новый Иерусалим» в Подмосковье в рамках экскурсионной программы. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
16 мая воспитанники из отделений «Семейного центра» в ЛНР впервые приехали в Подмосковье.

В рамках экскурсии дети совместно с сообществом художников «Синергия добра» встретились с художниками и под чутким руководством профессионалов нарисовали масляными красками картины по выбранным сюжетам.



«В занятии приняли участие 19 детей. Знакомство с детьми провел участник проекта Синергия Добра — Александр Похилько — инвалид первой группы с рождения, художник, спортсмен и актер. Творчество влияет на раскрытие потенциала детей. Когда они рисуют, они не только создают произведения искусства, но и устанавливают связь со своим внутренним миром, учатся выражать свои эмоции, идеи и мысли через цвета, формы и линии. Этот процесс самовыражения может быть очень терапевтическим», — поделилась руководитель проекта «Синергия добра» Виктория Максимова.

После продуктивных занятий для детей были организованы выступления Хора центра творческого развития и патриотического воспитания «Школа Гардемаринов».

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Глава Пушкино Красноцветов проверил ход строительства школ в округе
18 мая 2024, 17:21

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

В Пушкинском округе ведутся капитальные ремонты и строительство школ. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Капитальный ремонт проводится в школах в микрорайоне Заветы Ильича, в р.п. Правдинский, в селе Братовщина.

«В школе № 11 трудятся 28 человек. Практически завершили демонтаж, кровельные работы, продолжается обновление фасада, началась чистовая отделка. Общая строительная готовность — 51%. В школе в р.п. Правдинский завершаются демонтажные работы, возведение перегородок, штукатурка стен. Проводятся работы по обновлению внутренних систем электроснабжения. Общая готовность составляет 55%. А в школе № 11 в селе Братовщина трудятся 53 человека. Также завершается демонтаж, штукатурка стен, ремонт фасада и кровли. Общая готовность — 55%», — отметил глава округа Максим Красноцветов.

Также в микрорайоне Заветы Ильича над строительством школы на 550 работают 189 специалистов. На сегодняшний день готовность объекта составляет 44%.

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#пушкино
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В Пушкино стартовал турнир по функциональному многоборью «Живая сталь»
18 мая 2024, 16:40

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Vll открытый турнир по функциональному многоборью «Живая сталь» проводится в Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Соревнования проводятся на набережной реки Серебрянки.

В мероприятии принимают участие 42 спортсмена-любителя из Московской области.

«На соревнованиях ребятам нужно пробежать три километра на скорость, сделать за три минуты максимальное количество повторений становой тяги, а также показать технику гребли на тренажере и сделать протяжку блина с пола вверх над головой и многое другое», — поделились в пресс-службе.

Всех участников оценивает профессиональное жюри, и по окончанию открытого турнира победители получать грамоты и медали.

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Глава Химок Волошин принял участие в акции «Лес будущего»
18 мая 2024, 16:18

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В городском округе Химки прошла масштабная экологическая акция «Лес будущего». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
Центральной площадкой проведения акции стал центр Старых Химок на улицах Калинина и Чапаева.

«Четыре десятка лип и каштанов мы высадили в самом центре Старых Химок — одной из самых популярных и любимых прогулочных зон у химчан. Ежегодно акция объединяет тысячи неравнодушных жителей. Химчане выходят на площадки целыми семьями. Все вместе мы делаем вклад в озеленение любимого города», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В акции «Лес будущего» приняли участие жители округа депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, ветераны Великой Отечественной войны, семьи участников СВО, активисты «Единой России» и волонтеры.

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#экология
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Жителей Ивантеевки предупредили о новых способах мошенничества через телефон
18 мая 2024, 15:40

Фото: istockphoto / artoleshko

Ивантеевская Энергосбытовая Компания предупреждает своих абонентов об участившихся случаях телефонного мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Злоумышленники звонят жителям округа с предложением оформить льготу по оплате электроэнергии.

«Злоумышленники представляются сотрудниками энергосбытовой компании и предлагают оформить льготы на оплату электроэнергии. При этом они настоятельно просят сообщить им персональные данные клиента: ИНН, СНИЛС, паспортные данные. <…> Сотрудники АО «ИЭК» не занимаются телефонным информированием о существующих мерах соцподдержки граждан, а сбор и обработку персональных данных осуществляют строго в рамках требований действующего законодательства РФ», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что оформить льготы по ЖКУ можно только в учреждениях соцзащиты населения по месту регистрации, в МФЦ и через ЕПГУ.

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Суду стало известно о связях Фомина в руководстве предприятий Минобороны
Арестованный по делу Иванова Фомин имеет связи в руководстве предприятий МО
18 мая 2024, 15:38

Фото: iStock/vladj55

Арестованный по делу замминистра обороны РФ Тимура Иванова соучредитель ООО «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин имеет обширные связи в руководстве предприятий Минобороны. Об этом говорится в постановлении Басманного суда Москвы.
Согласно документу, Фомин — доверенное лицо заместителя министра обороны Российской Федерации. По этой причине он обладает возможностью угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства либо иным образом влиять на них, чтобы избежать уголовной ответственности.

Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Через несколько дней Басманный районный суд Москвы арестовал совладельца «Олимпситистроя» Александра Фомина по обвинению в рамках дачи взятки заместителю министра обороны Иванову.

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Вице-премьер Словакии рассказал о состоянии Фицо после покушения
Вице-премьер Словакии: состояние Фицо не позволяет перевезти его в Братиславу
18 мая 2024, 15:12

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что текущее состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения не позволяет его транспортировать в больницу в Братиславе. Об этом политик сообщил во время пресс-конференции.
Калиняк отметил, что Фицо находится в сознании. По словам министра, в ближайшее время можно ожидать позитивный прогноз на восстановление.

Калиняк добавил, что, скорее всего, Фицо не предстоят новые хирургические операции. Уточняется, что правительство Словакии продолжает работу в штатном режиме.

Напомним, 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы около здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Политик получил ранения в грудь, живот и конечности.

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#покушение
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Ушла из жизни актриса из «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей»
На 92-м году жизни умерла актриса Наталия Кудрявцева
18 мая 2024, 15:11

Фото: iStock/Imagesines

На 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева. Об этом сообщила пресс-служба «Петербург-концерта», где актриса работала более 40 лет.
Впервые на сцену Кудрявцева вышла в 1954 году. Тогда она устроилась в Ленинградский театр юного зрителя, где служила до 1975 года, став ведущей актрисой театра.

После этого в течение 40 лет актриса проработала в «Петербург-концерте».

В последние годы, несмотря на преклонный возраст, Кудрявцева продолжала выступать с романсами на творческих вечерах.

Кроме того, она снялась в 11 полнометражных картинах и сериалах. Она исполнила роли в популярных многосерийных фильмах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

Коллектив «Петербург-концерта» во главе с гендиректором и председателем комиссии по культуре, сохранению историко-культурного наследия и развитию туризма Общественной палаты Санкт-Петербурга Екатериной Артюшкиной выразили соболезнования в связи со смертью актрисы.

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Посольства Индии и Пакистана в Киргизии призвали своих граждан быть осторожными
18 мая 2024, 13:58

Фото: iStock/HStocks

Посольства Индии и Пакистана в Киргизии призвали соотечественников быть осторожными после произошедших в Бишкеке беспорядков. Соответствующие сообщения размещены на сайтах индийского и пакистанского диппредставительств.
Напомним, что в ночь на 18 мая в киргизской столице произошли столкновения между жителями города и проживающими в нём студентами из Индии и Пакистана. В результате этого инцидента в больницы обратились 29 человек, двое из которых были госпитализированы. Правоохранительные органы взяли под усиленную охрану общежития, где проживают иностранные студенты.

В посольствах отметили, что несколько общежитий медицинских вузов Бишкека и частные резиденции иностранных студентов подверглись нападению. В этих общежитиях проживают граждане Индии, Пакистана и Бангладеш.

Студентам рекомендовали не покидать общежития без крайней необходимости и в случае возникновения проблем обращаться в диппредставительства.

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Худрука РАМТ Бородина экстренно госпитализировали в Москве
Mash: художественного руководителя РАМТ Бородина госпитализировали с пневмонией
18 мая 2024, 13:50

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Художественный руководитель Российского академического Молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин был экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что медики диагностировали у 82-летнего Бородина затяжную пневмонию, которая началась еще в ноябре 2023 года. По данным источника, течение болезни также осложняют кардиологическая и почечная патологии.

В настоящее время врачи оценивают состояние худрука РАМТ как среднетяжелое. Театральный режиссер начал плохо себя чувствовать неделю назад — у него поднялась температура, появились кашель и слабость.

Ранее сообщалось, что известный российский эстрадный артист, юморист и пародист Юрий Аскаров был госпитализирован в одну из московских клиник. Врачи подозревают у него пневмонию.

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