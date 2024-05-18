Дети из ЛНР побывали в музее «Новый Иерусалим» в Истре

Фото: пресс-служба МИСК Московской области
Дети из ЛНР посетили музей «Новый Иерусалим» в Подмосковье в рамках экскурсионной программы. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
16 мая воспитанники из отделений «Семейного центра» в ЛНР впервые приехали в Подмосковье.
В рамках экскурсии дети совместно с сообществом художников «Синергия добра» встретились с художниками и под чутким руководством профессионалов нарисовали масляными красками картины по выбранным сюжетам.
После продуктивных занятий для детей были организованы выступления Хора центра творческого развития и патриотического воспитания «Школа Гардемаринов».
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В рамках экскурсии дети совместно с сообществом художников «Синергия добра» встретились с художниками и под чутким руководством профессионалов нарисовали масляными красками картины по выбранным сюжетам.
«В занятии приняли участие 19 детей. Знакомство с детьми провел участник проекта Синергия Добра — Александр Похилько — инвалид первой группы с рождения, художник, спортсмен и актер. Творчество влияет на раскрытие потенциала детей. Когда они рисуют, они не только создают произведения искусства, но и устанавливают связь со своим внутренним миром, учатся выражать свои эмоции, идеи и мысли через цвета, формы и линии. Этот процесс самовыражения может быть очень терапевтическим», — поделилась руководитель проекта «Синергия добра» Виктория Максимова.
После продуктивных занятий для детей были организованы выступления Хора центра творческого развития и патриотического воспитания «Школа Гардемаринов».
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Мира Полтева